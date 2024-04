La propriétaire d’un chien teste ses compétences pour monter la garde et culpabilise suite à sa réaction (vidéo)

Savez-vous ce que votre chien ferait si un intrus s’introduisait chez vous ? Une femme a souhaité en avoir le cœur net, persuadée que sa boule de poils était un chien de garde. En réalité, le toutou est une véritable crème et ne ferait certainement pas de mal à une mouche.

Sadie est une femelle de type Braque Hongrois à poil court d’environ un an. Elle fait le bonheur de sa propriétaire avec laquelle elle a noué un lien extrêmement fort. Sur Instagram, plus de 18 000 utilisateurs suivent ses aventures. Sa maîtresse la filme dans diverses situations et récemment, elle a souhaité montrer à sa communauté les talents de garde de sa chienne.

Les chiens de sa race sont plutôt connus pour être d’excellents chasseurs et de bons canidés d’arrêt, précisait Newsweek. Ils sont donc des prédateurs si leur instinct est travaillé. On serait alors tenté de croire, à tort, qu’ils font d’excellents chiens de garde capables de protéger leur maison. Pourtant, il s’agit d’une tout autre discipline…

Un comportement inattendu

La propriétaire de Sadie était curieuse de connaître sa réaction face à un inconnu qui s’introduirait dans leur maison. Un soir, tandis que les lumières étaient éteintes, elle s’est cachée dans un coin et a attendu que sa chienne arrive. L’animal a fini par apparaître un instant après, mais a vite détourné les talons en la voyant.

Il ne l’a pas reconnu et a préféré fuir face à cette silhouette qui n’était pas familière. En voyant sa réaction, la femme l’a immédiatement interpellé pour le rassurer. Sadie est revenue en remuant la queue, ravie de voir qu'il s'agissait de sa maîtresse : « Au moins, vous avez la certitude maintenant qu'il faut utiliser une alarme » plaisantait un utilisateur dans la section des commentaires.

Une grande protectrice

Sadie n’est pas une gardienne de maison, mais n’en reste pas moins une excellente protectrice pour sa maîtresse. Laquelle a partagé un témoignage émouvant sous une autre publication. Tandis qu’elles se promenaient ensemble, un homme s’est approché avec insistance et la femelle s’est mise en alerte comme s’il représentait un danger : « Elle aboyait et grognait, se mettait sur ses pattes arrière [...] Il ne nous voulait peut-être pas de mal, mais je fais confiance au jugement de Sadie » écrivait sa maîtresse.

Sadie a échoué au test de chienne de garde à la maison, mais on peut dire avec certitude qu’elle ne laissera jamais rien arriver à son humaine préférée.

