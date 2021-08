La mésaventure d'un chien coincé au 36e étage d'un immeuble pendant 10 jours

En Turquie, les pompiers ont été appelés à porter secours à un chien qui risquait de tomber du 36e étage d’un immeuble en construction. Ils ont dû faire preuve de beaucoup de patience et de doigté, car l’animal se trouvait au bord d’un balcon sans balustrade.

Les pompiers turcs ont sauvé un chien qui errait en haut d’un immeuble depuis plus d’une semaine, à des dizaines de mètres au-dessus du vide, comme le rapportait Newsweek le lundi 28 juin.

Inquiets pour le canidé, les habitants du district d’Akçaburgaz à Istanbul ont appelé les secours dans l’espoir que quelqu’un vienne le sauver. La situation était d’autant plus préoccupante qu’elle avait duré 10 longs jours.

L’animal se trouvait au 36e étage du bâtiment en construction qui en compte 38. Il s’approchait dangereusement du bord d’un balcon qui n’était pas encore doté de garde-corps. Le chien pouvait donc tomber à n’importe quel moment. Pour ne rien arranger, il était constamment exposé au soleil.

Une approche délicate

Ce sont les pompiers du district voisin d’Avcilar qui ont été envoyés sur les lieux. Assistés par des policiers, ils ont rejoint l’emplacement du quadrupède et ont tenté de s’en approcher très lentement. La principale crainte des intervenants était qu’il prenne peur et glisse. A bout de forces, affamé et nerveux, le chien a fini par se coucher sur la plateforme, à quelques centimètres du précipice.

Munis d’une perche de capture, ils ont finalement réussi à passer celle-ci autour de son cou et à le mettre en sécurité. Il a ensuite fallu le porter jusqu’en bas de l’immeuble. Hors de danger, il a été pris en charge par les services vétérinaires de la municipalité d’Esenyurt, qui l’ont examiné et soigné.

Personne ne sait comment le chien s’était retrouvé au 36e étage de cet immeuble en chantier. Le plus important, toutefois, c’est qu’il est désormais entre de bonnes mains.