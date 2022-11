La Marine mexicaine rend hommage à Frida, sa célèbre chienne de recherche et de sauvetage récemment décédée

Frida n’est plus. La disparition de la chienne de la Marine mexicaine, devenue une célébrité après son intervention dans la foulée du séisme de 2017, a été annoncée mardi sur les réseaux sociaux. L’information est relayée ce mercredi 16 novembre par ABC News.

Le regard à la fois fier, serein et bienveillant, protégé par de grandes lunettes. Les pattes emmitouflées dans des chaussons grâce auxquels elle pouvait évoluer sur les décombres sans risque de blessure… Le look unique de Frida avait marqué les esprits au lendemain du terrible séisme ayant sévi à Mexico et les régions voisines le 19 septembre 2017.



Secretaría de Marina / Facebook

Au milieu du chaos et de la dévastation, la vue de la silhouette gracieuse et des pas déterminés de cette chienne redonnait le sourire et la foi aux Mexicains durement frappés par la catastrophe. Même si elle n’avait réussi à retrouver aucun survivant à ce moment-là, sa présence symbolisait l’espoir.

Frida, femelle Labrador Retriever à la robe sable, comptait tout de même de nombreux sauvetages et découvertes de corps avant et après la tragédie de 2017. 41 familles avaient ainsi pu faire leur deuil et offrir une sépulture décente à leurs proches grâce à elle. Une douzaine d’autres personnes avaient eu la vie sauve après avoir été repérées à temps par le flair puissant et surentraîné de cette héroïne à 4 pattes.

La chienne était également intervenue à l’étranger, notamment lors des séismes survenus en Haïti et en Equateur. Elle avait ensuite pris sa retraite en juin 2019 à l’âge de 10 ans.

« Merci d’avoir servi le Mexique. Tu vivras dans nos cœurs pour toujours »

« Chère Frida. Bien que ton départ nous brise le cœur, la Famille Navale fait aujourd’hui la promesse d’honorer ta mémoire, agissant selon l’héritage que tu nous as enseigné : noblesse, loyauté et amour. Merci d’avoir servi le Mexique. Tu vivras dans nos cœurs pour toujours », peut-on lire dans l’émouvante publication Facebook du Secrétariat de la Marine mexicaine.

Un texte accompagné d’images tout aussi touchantes, donnant un aperçu de la belle carrière et de la grande popularité dont elle jouissait.

