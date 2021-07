La gymnaste, Aly Raisman, médaillée d'or olympique retrouve son chien disparu et rend hommage à ses sauveteurs

Aly Raisman a remercié les personnes ayant retrouvé son chien disparu plusieurs jours plus tôt. L’animal s’était échappé après avoir été surpris par des feux d’artifice tirés lors de la fête nationale américaine.

C’est un chien qui a permis de retrouver celui de la gymnaste artistique américaine Aly Raisman, 5 jours après la fugue de ce dernier, comme le rapportait People ce dimanche 11 juillet.

Triple championne olympique et double championne du monde, Alexandra Raisman était dévastée par la disparition de son chien Mylo, qui avait pris peur après des tirs de feux d’artifice effectués le 4 juillet dernier. Le quadrupède s’était enfui en courant et restait introuvable depuis.

La jeune femme de 27 ans, qui est née et vit à Boston, avait posté un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Elle y précisait que son animal de compagnie portait sa médaille d’identification et sa laisse. L’inquiétude ne faisait que monter au fil des jours. « C’était vraiment dur, parce que nous n’avions aucune localisation confirmée. J’ignorais où il pouvait se trouver », confiait Aly Raisman à WBZ-TV.

Elle avait également promis une récompense, mais elle n'avait toujours pas de nouvelles du canidé.

Mylo retrouvé par un congénère sur un chantier

Ses parents étaient restés quelques jours à ses côtés pour la soutenir, mais devaient finalement rentrer chez eux. C’est justement à leur retour qu’ils ont appris la bonne nouvelle. Gayle Cataldo a appelé le père de la gymnaste pour lui dire qu’elle et son amie Carla Duran venaient de retrouver Mylo grâce à son chien.

Carla Duran et Gayle Cataldo promenaient le compagnon à 4 pattes de celle-ci et avaient remarqué un chien qui semblait perdu, sur un chantier clôturé situé à proximité de l’Université du Massachusetts à Boston. Gayle Cataldo a sauté par-dessus la clôture pour aller le chercher, avant de lire les coordonnées des Raisman sur sa médaille fixée au collier.

A ce moment-là, le duo ignorait que le chien qu’elles avaient sauvé était celui de la championne de gymnastique artistique. Ce n’est que lorsque cette dernière est venue récupérer Mylo qu’ils l’ont reconnue.

Les retrouvailles ont été pleines d’émotion. Aly Raisman a immortalisé ce moment et posté les photos sur Instagram. Une publication dans laquelle elle a remercié Carla Duran, Gayle Cataldo et son chien pour avoir localisé et secouru Mylo. « Les gens qui l'ont trouvé sont les plus gentils qui soient et de vrais amoureux des chiens. Ce sont de si bonnes personnes », a-t-elle également déclaré à WBZ-TV.