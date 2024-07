La fugue rare d'un chien policier attiré par un cerf met les forces de l'ordre en alerte pendant plus de 24 heures

En Ecosse, une chienne appartenant à la police a décidé de partir seule en vadrouille après avoir été attirée par un cerf. Ce qui n’était qu’une simple promenade dans les bois s’est ainsi transformé en fugue et donné lieu à une opération de recherche de grande envergure.

La fugue d’un chien policier n’est pas chose courante. Connus pour leur discipline et leur entraînement de haut niveau, certains parmi les agents à 4 pattes des forces de l’ordre peuvent toutefois avoir des envies d’escapade, eux aussi, notamment lorsqu’ils sont fascinés par des animaux sauvages.

C’est ce qui est arrivé récemment à Fergie, femelle Berger Allemand de la police écossaise. Elle a été retrouvée le lendemain de sa fugue au prix d’intenses recherches menées par des spécialistes, rapportait la BBC le lundi 1er juillet.



Police Scotland / Facebook

Le matin du dimanche 30 juin, la chienne de 3 ans était promenée par son maître dans les bois, à l’ouest de la localité de Drumnadrochit et non loin du célèbre Loch Ness, quand un cerf a attiré son attention. Elle s’est alors lancée à sa poursuite, s’éloignant de son humain et disparaissant dans la végétation.

L’alerte a aussitôt été lancée. Dans son appel lancé au public, la police écossaise précisait que Fergie était « gentille et amicale ». Elle demandait cependant à toute personne rencontrant la chienne de ne pas prendre la fuite, ni tenter de s’approcher d’elle. La seule chose à faire était de contacter les forces de l’ordre pour leur indiquer son emplacement.

Les premiers témoignages sont parvenus à la police 2 heures après la disparition de Fergie, mais cette dernière restait introuvable. Les recherches se sont poursuivies jusqu’au lendemain après-midi. Peu avant 15 heures lundi, la chienne a finalement été localisée à proximité de l’endroit où elle s’était échappée.

« Il peut leur arriver de revenir à leur instinct naturel »

Les spécialistes envoyés sur les lieux ont réussi à l’attirer vers eux, puis elle a été remise à son maître-chien. Celui-ci et tous ses collègues étaient soulagés de constater que Fergie était saine et sauve.

« Suite aux recherches, Fergie a été retrouvée et est maintenant de retour avec son maître, a déclaré l’inspecteur en chef Gordon Fotheringham, qui est à la tête des unités cynophiles de la police pour le nord de l’Ecosse. Nous en sommes tous ravis et tenons à remercier tous ceux qui ont partagé et répondu à notre appel ».

Par ailleurs, il a tenu à souligner le caractère rarissime de ce genre d’incident avec les chiens policiers, chez lesquels « le rappel est absolument impeccable car ils sont entraînés à un niveau très élevé, mais il peut leur arriver de revenir à leur instinct naturel ».

