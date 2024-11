La fugue d'un chien consécutive à un accident de la route mobilise volontaires et forces de l'ordre pendant plus d'une semaine

Un chien resté introuvable après un terrible accident de la route a été localisé 330 kilomètres plus loin au bout de 9 jours de recherches, rapportait WGNO.

Maverick n’a que 8 mois, mais entre ce Golden Retriever et sa propriétaire Gracie Langham, le lien affectif est déjà très fort. Il l’est d’autant plus que le jeune canidé a appris à détecter les noix pour éviter à sa maîtresse, qui y est allergique, d’en consommer.



Find Mav - Metairie, La / Facebook

Le jeudi 31 octobre 2024, Gracie Langham était au volant de sa voiture en compagnie de son amie à 4 pattes quand un accident est survenu à Metairie, en Louisiane (Etats-Unis). « Tous mes airbags se sont déployés et la porte conducteur a été fracassée, se souvient la mère de famille. J'ai donné un coup de pied dans la porte pour nous faire sortir, et dès qu’elle s’est ouverte, il s'est précipité dehors et a couru dans la rue. Il avait très peur. Je courais après lui en pleurant et criant son nom ».

Un appel à l’aide a été lancé sur les réseaux sociaux, notamment via la page Facebook « Find Mav - Metairie, La » spécialement créée. Une récompense de 5750 dollars (5400 euros) a été promise. La famille de Gracie Langham a reçu l’aide d’habitants locaux s’étant mobilisés pour ratisser le secteur et distribuer des affichettes. La Humane Society of Louisiana, des vétérinaires et le bureau du shérif de la paroisse de Jefferson ont également apporté leur contribution aux recherches.

Les Langham restaient malgré tout sans nouvelles de Maverick jusqu’à ce précieux témoignage parvenu le vendredi 8 novembre. Grâce à son drone, la personne a vu quelqu’un faire monter le chien à bord d’une voiture rouge sur l’autoroute I-10. La police a été contactée et un homme a été identifié ; contacté, il a déclaré avoir emmené l’animal car il pensait qu’on l’avait abandonné.

Perdu en Louisiane, retrouvé en Floride

L’intéressé a ajouté que ses enfants s’étaient attachés au Golden Retriever et il était réticent, au départ, à le rendre. Il a toutefois fini par comprendre qu’il devait le faire, car il avait lui-même perdu un chien par le passé.

Lui et sa famille étaient en vacances à Pensacola, en Floride, à ce moment-là. C’est donc à cet endroit qu’un rendez-vous a été convenu le samedi à 7 heures du matin pour la restitution de Maverick. Des adjoints du shérif local (comté d’Escambia) étaient présents.

A lire aussi : Abandonnée dans la rue avec ses jouets, cette chienne attendait le retour de sa famille, mais en a trouvé une nouvelle

Le jeune chien a ensuite effectué le long voyage retour vers Metairie, où il a subi divers examens et analyses chez le vétérinaire. Ce dernier a eu la confirmation, via la puce d’identification, qu’il s’agissait bien de Maverick. Les retrouvailles avec une Gracie Langham émue aux larmes ont eu lieu en début d’après-midi.