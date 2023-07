La famille d'une Pitbull disparue 5 ans plus tôt lors d'un accident n'espérait plus la retrouver jusqu'à ce coup de théâtre

Rosey avait survécu à un accident de la route, mais s’était volatilisée dans la foulée. Depuis, la famille de cette chienne la cherchait sans relâche. Sans résultat. Est ensuite arrivé cet appel téléphonique inattendu 5 années plus tard.

Une chienne a été retrouvée saine et sauve à des dizaines de kilomètres de sa disparition et des années après sa survenue, rapportait WFLA.

L’animal en question est une femelle Pitbull âgée de 7 ans et répondant au nom de Rosey. Sa propriétaire Vanessa Ayala habite Winter Haven, en Floride (Etats-Unis). La famille vivait en Caroline du Nord au moment de l’incident.



WFLA

Vanessa Ayala avait adopté Rosey en 2016 alors que cette dernière n’était encore qu’un tout petit chiot. 2 années plus tard, la chienne accompagnait l’ex-mari de sa propriétaire à bord de sa camionnette. Celle-ci « s’était retournée et avait fini dans un fossé, raconte la mère de famille. [Rosey] avait sauté par la fenêtre ».

Vanessa Ayala la recherchait inlassablement depuis, mais elle avait fini par se résoudre à l’idée qu’elle ne la reverrait plus.

Elle n’avait donc plus aucune nouvelle de Rosey et ne pouvait que prier pour qu’elle soit vivante et en bonne santé. Jusqu’à ce coup de fil reçu récemment, son interlocutrice lui annonçant que la Pitbull venait d’être retrouvée à Cedar Point en Caroline du Nord, à une soixantaine de kilomètres du lieu de l’accident.

Sa maîtresse n’en croyait pas ses oreilles. Elle a sauté dans sa voiture pour effectuer les 10 heures de route la séparant de son amie à 4 pattes. Pendant le trajet, elle se demandait si Rosey allait la reconnaître. La réponse de cette dernière a été sans équivoque ; dès qu’elle a vu Vanessa Ayala, la chienne est venue vers en courant et en remuant la queue.

« Les chiens se souviennent, même après des années »

« Cela fait 5 ans et elle a traversé beaucoup de choses dans sa vie. On dit que les chiens se souviennent encore, même après des années », a déclaré la propriétaire de Rosey lors de ces retrouvailles inespérées.



WFLA

En fait, la Pitbull avait été recueillie par une famille, puis une autre, avant de se retrouver à errer dans les bois. Des habitants l’avaient repérée et en avait informé Donna Bourget, spécialiste des chiens perdus. Elle en avait déjà récupéré 387 avant Rosey.

Pendant 6 mois, Donna Bourget surveillait Rosey et tentait vainement de la rattraper. Elle avait déployé des caméras et plusieurs cages pièges. Elle avait finalement réussi à mettre la main sur la chienne grâce à l’opossum que cette dernière avait suivi dans l’un des dispositifs de capture.

Rosey était pucée, mais sa puce n’était pas enregistrée. Donna Bourget a dû mener sa petite enquête pour obtenir l’identité et les coordonnées de sa propriétaire. Elle y est parvenue et a donc contacté Vanessa Ayala pour lui annoncer l’incroyable nouvelle.