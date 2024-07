La double revanche de cette chienne, qui a été abandonnée sans vie dans un fossé

C’est officiel, le bourreau d’Eva, chienne retrouvée inanimée dans un fossé, va devoir répondre de ses actes devant la justice. Les forces de l’ordre d’El Paso, au Texas (États-Unis), ont procédé à son arrestation le 22 juin dernier, précisait KFOX14. La rescapée canine va pouvoir définitivement tourner la page sur son passé.

Bien que celui-ci soit flou, il est possible d’imaginer le calvaire vécu par l’animal en compagnie de son ancienne détentrice. Celle-ci a fait preuve d’une cruauté sans nom envers sa chienne, l’abandonnant dans les pires conditions qui soient.

Un acte révoltant

Selon la police d’El Paso, qui s’est exprimée dans un communiqué de presse, Eva a été laissée dans un fossé par la suspecte. À ce moment, elle était déjà blessée et pire encore, proche de rendre son dernier souffle. Si personne ne l’avait remarquée sur le bas-côté, la pauvre ne serait certainement plus de ce monde.

Heureusement, cet horrible scénario a été avorté par l’intervention de bienfaiteurs, qui ont appelé les services animaliers locaux en découvrant l’animal. Les membres ont pris en charge d’urgence Eva et l’ont soignée. Par miracle, la battante s’est doucement remise sur pattes.

Une nouvelle réconfortante

Pendant sa convalescence, un appel à témoin a été lancé pour retrouver son propriétaire. Une piste a été suivie et a finalement mené à l’arrestation d’une femme. Celle-ci aurait été placée en détention provisoire en attendant son procès.

De son côté, Eva a repris goût à la vie et a saisi sa seconde chance malgré les terribles épreuves endurées. Elle s’est reconstruite aux côtés d’une famille aimante : « Elle a trouvé l'amour et le réconfort... et est capable de faire de longues promenades, de profiter de jeux ludiques dans l'herbe verte luxuriante et d’apprécier les câlins douillets avec sa nouvelle famille » partageaient les services animaliers d’El Paso.