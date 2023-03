La démarche d’un Golden Retriever après avoir fait une bêtise est hilarante (vidéo)

La plupart des propriétaires de chien peuvent en témoigner : l’attitude des canidés change du tout au tout quand ils ont fait quelque chose d’interdit. Mais le comportement de certains est particulièrement hilarant, comme ce Golden Retriever, qui préférerait s’enfoncer sous terre pour être invisible s’il en avait la possibilité. Une vidéo relayée par Newsweek.

Maui rampe pour se déplacer et se fait le plus petit possible

La propriétaire du Golden Retriever Maui a partagé une vidéo de son chien sur TikTok, en écrivant « Tous les chiens coupables marchent comme ça ». Maui avait visiblement fait une bêtise, bien que sa maîtresse n’ait pas révélé ce dont il s’agissait.

Sur les images, on voit le canidé plisser les yeux, comme s’il pouvait disparaître en faisant cela. De plus, il se déplace presque en rampant. Il a une posture très basse et marche très lentement, essayant de se faire le plus petit possible.

Nul doute qu’il sait qu’il a fait quelque chose d’interdit, et qu’il espère que sa maîtresse lui pardonnera. Mais que le Golden ne s’inquiète pas, sa maman n’a pas prévu de le punir. En effet, elle a écrit en légende « Honnêtement, je ne pourrais jamais me mettre en colère contre Maui ».

Découvrez ce moment amusant dans la vidéo ci-dessous :

Les internautes ont été très amusés

Une chose est sure, c’est que le comportement de Maui a bien fait rire les internautes.

Par rapport au fait que le Golden plissait les yeux, quelqu’un a écrit « Si je ne peux pas te voir, tu ne peux pas me voir ». Un autre utilisateur de TikTok s’est autoproclamé avocat pour prendre le parti de Maui : « En tant qu’avocat… il est innocent ».

De nombreuses personnes ont également partagé leurs expériences similaires, en particulier avec des Golden Retrievers. Une femme a par exemple écrit « Mon chien ce matin après avoir fait caca dans les escaliers. Il ne veut pas sortir quand il fait 7 degrés. »

La vidéo est devenue virale sur TikTok et a eu près de 130 000 likes. Vous pouvez suivre les aventures de Maui sur la page maui_thegoldenpup.

A lire aussi : Un garçon et sa chienne perdue réunis grâce à un gendarme et sa femme