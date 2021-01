La 17ème édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc débutera le weekend prochain

C’est ce samedi que sera donné le coup d’envoi de la 17e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Pendant 12 jours, les meilleurs mushers et leurs chiens de traineau, répartis sur 5 courses, traverseront les magnifiques communes savoyardes et paysages alpins. Situation sanitaire oblige, l’évènement se déroulera à huis clos, mais sera largement médiatisée.

Grand rendez-vous du mushing depuis 2005, La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc s’apprête à vivre sa 17e édition du 9 au 20 janvier prochains. Après une version 2020 réussie, la compétition réunira 60 mushers et leurs 600 chiens d’attelage venus de plusieurs pays européens : Italie, Espagne, Suisse et Allemagne, en plus de la France.

Cette course de chiens de traineau à étapes de très haut niveau sera l’occasion pour les participants, téléspectateurs et internautes de découvrir 20 superbes villages, villes et communes de Savoie Mont Blanc.

Une édition sans public, mais que l’on pourra suivre à distance

Si l’évènement se tient à huis clos, en raison de la pandémie de Covid-19, le public pourra la suivre intégralement à la faveur d’une couverture digitale et médiatique de tous les instants : départs en live et en streaming, comptes rendus vidéo des étapes, suivi GPS en temps réel, vidéos exclusives dans les coulisses de l'organisation…

Parallèlement, plus d’une chaîne y consacrera des rendez-vous, à l’instar de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, TF1, TMC, BFMTV, BFM Lyon, Ushuaïa TV, LCI.fr, France Bleu Pays-de-Savoie, 8 Mont Blanc, etc. L’ensemble sera accessible sur cette page dédiée du site de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc.

Les courses et les listes de mushers

5 courses seront organisées :

La course principale La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc (du 9 au 20 janvier) : 24 attelages, 10 étapes, un total de près de 400 km parcourus avec 12 000 m de dénivelé positif. La liste des mushers participant à cette course ICI.

(du 9 au 20 janvier) : 24 attelages, 10 étapes, un total de près de 400 km parcourus avec 12 000 m de dénivelé positif. La liste des mushers participant à cette course ICI. Le Trophée Flexadin (du 10 au 12 janvier) : 3 étapes, 100 km, 7 attelages. La liste des mushers prenant part au Trophée Flexadin ICI.

(du 10 au 12 janvier) : 3 étapes, 100 km, 7 attelages. La liste des mushers prenant part au Trophée Flexadin ICI. Le Trophée France Bleu (du 13 au 14 janvier) : 2 étapes, 62 km, 10 attelages. La liste officielle des participants ICI.

(du 13 au 14 janvier) : 2 étapes, 62 km, 10 attelages. La liste officielle des participants ICI. Le Trophée Eukanuba (du 16 au 17 janvier) : 2 étapes, 6 9km, 10 attelages. Les mushers qui seront sur la ligne de départ ICI.

(du 16 au 17 janvier) : 2 étapes, 6 9km, 10 attelages. Les mushers qui seront sur la ligne de départ ICI. Le Trophée Aesio (du 18 au 20 janvier) : 2 étapes dont un bivouac, 104 km, 9 attelages. La liste des mushers ICI.

Rémy Coste, quadruple champion et couronné en 2020, Iker Ozkoidi (Espagne) et Sylvia Ulrich (Allemande) figurent parmi les grands favoris dans la catégorie Open (pool de 12 chiens). Tout comme Cindy Duport, victorieuse l’an dernier dans la catégorie Limited (pool de 8 chiens).

