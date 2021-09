L'odyssée d'un homme et des chiens errants qu'il a soignés sur une île pendant le confinement

Entre la Thaïlande, où il avait passé plusieurs mois à prendre soin des chiens d’un refuge, et son Ecosse natale, un bénévole a effectué un périple de 4 jours en compagnie des canidés qu’il emmenait vers leur nouvelle vie au Royaume-Uni.

Mark Jeffries, 26 ans, est électricien de profession, mais il fait aussi du bénévolat dans les refuges accueillant les chiens en détresse. En mars 2020, il revenait d’un voyage en Australie et s’était rendu en Thaïlande, quand les autorités thaïlandaises ont décrété le confinement général pour endiguer la pandémie de Covid-19, raconte Daily Star.

Le jeune homme était alors sur l’île de Koh Lanta, dans le sud du pays, et s’occupait des chiens du refuge local. Il ne pouvait plus quitter les lieux et a donc passé 4 mois aux côtés des quadrupèdes.

Lorsque les restrictions ont enfin été levées, il était prêt à retourner en Ecosse, mais ne voulait pas partir sans ses protégés : Poppy (9 mois), Max, Flea et leur congénère à 3 pattes, Tippy. Il a adopté Poppy et trouvé des familles anglaises pour les 3 autres. Mark Jeffries a donc organisé le long voyage avec le quatuor de canidés jusqu’en Grande-Bretagne.

Un voyage de 4 jours pour une nouvelle vie

Il s’est levé aux aurores pour préparer les chiens au périple, puis le groupe a effectué le long trajet de 20 heures en taxi pour se rendre à l’aéroport de Bangkok. Avec des pauses toutes les 2 ou 3 heures pour permettre aux chiens de se dégourdir les pattes.

Le voyage s’est poursuivi par avion, d’abord de la capitale thaïlandaise vers le Qatar, puis de l’émirat vers Amsterdam. Depuis le port néerlandais, Mark Jeffries et les chiens ont embarqué à bord d’un ferry pour rallier l’Essex, dans le sud-ouest de l’Angleterre, où les nouveaux maîtres de Max, Flea et Tippy les attendaient.

Mark Jeffries et Poppy ont ensuite continué leur route jusqu’à leur destination finale, Edinbourg en Ecosse en l’occurrence. Le bénévole était ravi de retrouver sa mère et de lui présenter sa chienne, venue de très loin. Il était surtout heureux d’avoir aidé 4 chiens à connaître un nouveau départ après l’errance.

