L'intervention héroïque et filmée d’un chien errant permet de sauver une femme victime d’une agression (vidéo)

Monkey, un chien des rues de Bogota, en Colombie, a été qualifié de héros après avoir sauvé une femme agressée par des individus. La scène s’est produite dans une station essence et le canidé, qui n’avait a priori aucun lien avec la dame, n’a pas hésité à sortir les crocs pour faire fuir les malfaiteurs. Lesquels sont parvenus à le blesser avec un couteau.

Le 9 décembre dernier, aux alentours de 23 heures, une femme s’est rendue dans une station-essence et s’est retrouvée nez à nez avec des bandits prêts à en découdre. Sous la menace d’un couteau, ils ont tenté de la voler et l’ont fait violemment tomber sur le sol.

#FIRUHEROE. Cam/Seguridad grabó un valiente perrito, defendiendo a trabajadora de una gasolinera cuando dos individuos la intentaban robar. Al momento, no se tiene conocimiento del lugar exacto de este hecho, ni de la salud del animalito que alcanzó a ser apuñalado por un sujeto. pic.twitter.com/Vi1j3PkCl0 — Pasa en Bogotá | SrBacca (@PasaenBogota) December 12, 2024

Une aide inespérée

La victime était en bien mauvaise posture face à ces individus prêts à en découdre. Alors qu’elle était en incapacité de se défendre et qu’elle ne pouvait qu’espérer que son calvaire s’achève, un autre protagoniste a rejoint les lieux. Il s’agissait d’un chien errant qui, en voyant les agresseurs, a senti le danger et s'est précipité vers eux pour défendre la femme.

Grâce à la détermination de l’animal, les malfaiteurs se sont finalement enfuis. Le chien, ultérieurement surnommé Monkey, a été blessé à l’arme blanche dans l’action. Dans un autre clip partagé sur X, des témoins s’approchent de lui pour le caresser et s’assurer qu’il aille bien.

A lire aussi : Ce Teckel mélomane n'obéit aux ordres de sa maîtresse que lorsqu'elle les lui donne en chanson (vidéo)

Selon les dernières nouvelles, relayées par Need To Know, la victime aurait organisé une collecte pour financer les soins vétérinaires du quadrupède et lui offrir de la nourriture. Par chance, la blessure de Monkey n’était que superficielle. Il devrait se rétablir totalement dans les prochains jours. Les internautes ont salué sa bravoure sur les réseaux sociaux : « De tous les témoins de la scène, seul le chien l’a défendue », soulignait une personne. « Ce chien est très courageux », affirmait quelqu’un d’autre.