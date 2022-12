L'homme ayant tiré sur le promeneur des chiens de Lady Gaga condamné à de la prison

L’attaque a changé sa vie à jamais. C’est, en substance, ce qu’a déclaré Ryan Fischer en témoignant lors de l’audience s’étant tenue le lundi 5 décembre, et à l’issue de laquelle l’homme qui lui avait tiré dessus a été condamné. Une information rapportée par la BBC le mardi 6 décembre.

James Howard Jackson a plaidé coupable et pris connaissance de sa sentence en début de semaine. Pour sa tentative d’homicide sur le dog-walker de Lady Gaga, il a écopé de 21 ans de prison.

Les faits avaient eu lieu en février 2021. Ryan Fischer promenait les chiens de sa célèbre cliente – qui était alors en tournage en Italie – dans le quartier de West Hollywood à Los Angeles, quand des individus l’avaient intercepté. L’un d’eux, James Howard Jackson donc, avait fait feu sur lui à 4 reprises. Le tireur et ses complices étaient ensuite repartis avec 2 des 3 Bouledogues Français de la chanteuse et actrice. La femelle, Miss Asia, avait été retrouvée peu après. Ses 2 congénères, Gustav et Koji, avaient été restitués à leur maîtresse ultérieurement.

Lady Gaga's dogwalker, who was shot in the chest four times, was found by Police 'conscious but barely breathing' https://t.co/p3qT46hNCs pic.twitter.com/mmvdPR2U2N