L'hommage émouvant des pompiers pour Cartouch, un Border Collie qui a sauvé de nombreuses vies

Après une longue et brillante carrière au service des autres, Cartouch s’en est allé à l’âge de 13 ans. Le groupe cynotechnique des sapeurs-pompiers de Lot-et-Garonne, dont il était membre, lui a rendu hommage.

Cartouch a sauvé de précieuses vies et « impressionné tous les gens qu’il a rencontrés par son talent, sa rapidité d’exécution et sa perfection », peut-on lire dans la publication Facebook via laquelle le groupe cynotechnique des sapeurs-pompiers de Lot-et-Garonne lui a rendu hommage.

Un post annonçant la triste nouvelle du décès de ce Border Collie âgé de 13 ans, dont 10 passés à rechercher et secourir des personnes vulnérables ou ensevelies, rapportait Ouest France ce lundi 19 avril.

C’est un chien « rempli de talent, de qualités et capables de prouesses » qui nous a quittés et qui laissera un énorme vide dans son foyer. Un sapeur-pompier à 4 pattes qui n’avait pas attendu sa certification à l’âge de 2 ans pour faire montre de ses formidables aptitudes. Son maître, l’adjudant-chef Christian Meleiro, était le mieux placé s’en rendre compte.

« Une immense et magnifique carrière au service des autres »

Même s’il n’est plus de ce monde, l’héritage de Cartouch perdure. Sa progéniture sert également au sein des unités de secours, notamment Jet, qui fait lui aussi partie des canidés sauveteurs de Lot-et-Garonne.

Après avoir eu droit à une retraite bien méritée, le Border Collie a continué d’exceller grâce à son flair dans un autre domaine, en tant que truffier en l’occurrence. C’est chez sa famille d’accueil, à Cluzon (47), qu’il a passé le reste de son existence.

« Une partie de nous s’en va se reposer après cette immense et magnifique carrière au service des autres », poursuit la publication Facebook des pompiers cynophiles de Lot-et-Garonne. Le souvenir de Cartouch les marquera à jamais.

A lire aussi : L'adorable technique de ce chien pour obtenir ce qu'il veut de son propriétaire (Vidéo)