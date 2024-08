L'histoire rocambolesque d'un chien volé, puis repéré dans un autre pays après l’interpellation d’un homme à un feu rouge

L’histoire de Teddy, un chien volé dans un appartement, pourrait presque inspirer un scénario de film par son caractère improbable. Pourtant, il n’en est rien. La boule de poils et ses propriétaires ont vécu des moments particulièrement intenses depuis qu’il a été enlevé. Par chance, son malfaiteur a été retrouvé grâce à un immense hasard.

Teddy, un Caniche miniature, n’a passé qu’un mois aux côtés de sa nouvelle propriétaire Alaina Tripp avant de disparaître. Cette dernière a compris qu’un individu avait pénétré dans son appartement d’Ottawa (Canada) pour récupérer l’animal et l’emmener. L’enquête a permis de découvrir que l’homme vivait aux États-Unis et les chances de retrouver le chiot se sont amincies.

C’est en tout cas ce qu’avaient indiqué les forces de l’ordre à Alaina, lorsqu’elles ont recueilli sa déposition. La femme avait été stupéfaite en rentrant chez elle et en constant l’absence de son chien tant aimé : « Je pensais que c'était une blague » a-t-elle confié à CBC News .

« Tout le monde m'a dit que je ne le reverrais jamais »

Elle a par la suite compris qu’une personne était entrée par effraction chez elle et s’est emparée de l’animal. Même si Teddy n’était avec elle que depuis un mois, les 2 avaient commencé à nouer une relation et sa disparition était choquante. D’autant plus qu’en menant l’enquête, les policiers ont découvert que le suspect résidait aux États-Unis, soit dans un autre pays, et qu’il l’avait probablement déjà rejoint.

Alaina pensait qu’elle ne reverrait plus jamais son chien et c’était d’ailleurs l’avis général. Toutefois, à des kilomètres de chez elle, une arrestation était en cours et allait changer la donne. L’homme se trouvait à un feu rouge lorsque des policiers l’ont repéré. Un mandat d'arrêt pour “introduction par effraction dans une résidence” avait été délivré à son encontre.

Patrick Louiseize - CBC

Les retrouvailles inespérées

Celui-ci précisait que l’individu était en présence d’un chien volé. En contrôlant son identité, les forces de l’ordre ont compris qu’elle tenait leur homme et l’ont arrêté. Le chiot était éreinté par son long voyage en voiture, mais sain et sauf. À l’aide de son pédigrée et grâce aux bénévoles motivés, Alaina a pu être contactée.

Teddy est rentré chez lui en avion et a immédiatement reconnu sa maîtresse malgré le peu de temps passé à ses côtés. Le toutou s’est vite adapté à sa maison et le quotidien a repris. Sa propriétaire reste toutefois marquée par cette histoire et sa résolution rocambolesque : « Il est difficile de croire que le fait de griller un feu rouge ait permis à Teddy de rentrer à la maison » affirmait-elle.

Patrick Louiseize - CBC