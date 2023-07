L’histoire émouvante de Lunchbox, un chien au passé douloureux, mais qui n’a jamais cessé d’aimer les gens (vidéo)

Lorsque Lunchbox et son maître se promènent dans la rue, personne ne pourrait soupçonner toute la souffrance que le chien a dû endurer. Il est si doux et si joyeux ! Mais à y regarder de plus près, quelques cicatrices constellent son museau et rappellent qu’il a traversé une période compliquée.

Depuis 2013, Elias Weiss Friedman, surnommé The Dogist, part à la rencontre de chiens inconnus dans la rue. Il les photographie, puis apprend à les connaître en discutant avec leurs maîtres, comme le rapporte PetHelpful. Il partage ensuite cela sur ses réseaux sociaux afin de faire découvrir au monde entier l’histoire unique qui se cache derrière chaque canidé. Récemment, il a photographié un chien prénommé Lunchbox et dont l’histoire émouvante a touché tous les internautes.

© thedogist / TikTok

Elias a photographié plus de 50 000 chiens depuis 2013. Toutefois, sa rencontre avec Lunchbox l’a particulièrement touché. Il a croisé le canidé et son maître dans la rue et leur a demandé l’autorisation de prendre en photo le chien. Le propriétaire a accepté avec plaisir et a répondu aux questions d’Elias.

© thedogist / TikTok

Le photographe a ainsi appris que Lunchbox était un croisé Labrador/Pitbull sauvé par un refuge au Texas (États-Unis).

Tout en prenant ses photos, Elias a remarqué quelque chose d’inhabituel. « Il a des petites cicatrices sur le museau. Vous savez ce qui lui est arrivé ? », a-t-il demandé. À cela, le propriétaire a répondu « Ils pensent qu’il était enfermé dans une cage et s’est évadé. Il lui manque aussi beaucoup de dents. »

© thedogist / TikTok

L’homme s’est confié sur ses sentiments par rapport au passé de son chien. « Pour être honnête, il m'a fallu beaucoup de temps pour tout surmonter. Pour accepter que quelqu'un l'ait abusé. Parce qu'il est tellement gentil. Il est si amical, il me fait des câlins, dort avec moi. »

© thedogist / TikTok

Lorsque Lunchbox est arrivé dans sa nouvelle famille, il avait de nombreuses craintes puisqu’il ne connaissait pas le monde en dehors de sa cage. « Avant, il était terrifié par les autres chiens, et maintenant il adore jouer avec eux », a expliqué le propriétaire.

© thedogist / TikTok

Cela fait maintenant 3 ans que le sauvetage a eu lieu, et le canidé semble plus qu’épanoui dans sa nouvelle vie. Pour conclure, le photographe a demandé « Qu’est-ce que tu préfères chez lui ? » Et voilà ce que l’homme lui a répondu : « Il a beaucoup d’empathie, et il est toujours là pour moi. Il est si doux, gentil et pur. Il est calme et il m’apaise. »