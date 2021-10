L’émouvant hommage du combattant MMA Conor McGregor à son chien qu’il vient de perdre

Conor McGregor a annoncé une triste nouvelle sur son compte Instagram, celle de la disparition de son ami de toujours Hugo. Le chien l’avait accompagné durant son irrésistible ascension dans le monde des arts martiaux mixtes.

Star de l’Ultimate Fighting Championship, Conor McGregor est très suivi sur Instagram, où il compte près de 43 000 abonnés. Ses fans y ont toutefois appris une malheureuse nouvelle ce mercredi 21 octobre ; son chien Hugo est décédé. Le combattant irlandais de 33 ans l’a annoncé sur le réseau social, comme le rapportait People.

« Le cœur tellement brisé de dire que mon chien Hugo est parti », peut-on lire sur le post publié par « The Notorious ». Une publication où il rend un émouvant hommage à celui qu’il décrit comme avoir été son « plus proche compagnon ».

Le tout accompagné d’une série de photos montrant le canidé aux côtés de son maître pendant la sieste, à l’entraînement ou en famille, avec sa femme Dee Devlin et leurs enfants Conor Junior, Croia et Rian.

« Tu nous manqueras pour toujours et à jamais notre Hugo »

Dans l’hommage qu’il adresse au défunt quadrupède, Conor McGregor l’a remercié pour toutes ces belles années passées à ses côtés, notamment celles de ses débuts où son train de vie était bien différent de l’actuel. Il évoque ainsi une période particulièrement difficile où ils dormaient côte à côte « sur un cadre de lit sans matelas ».

« Tu nous manqueras pour toujours et à jamais notre Hugo », poursuit le natif du quartier de Crumlin à Dublin, la capitale irlandaise, avant de conclure par ces mots : « RIP, le meilleur garçon, Hugo McGregor ».

Le post de Conor McGregor a suscité de nombreux commentaires de condoléances et de soutien, notamment de la part de personnalités du sport. « Je sais ce que tu ressens, mon ami », a déclaré son compatriote et ancien footballeur Robbie Keane. « Tu as perdu un grand ami » a écrit, quant à lui, le célèbre entraîneur portugais José Mourinho.