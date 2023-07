L'aventure insolite d'un chien policier après sa fugue nocturne ayant suscité une belle mobilisation

Un chien policier s’étant échappé du domicile de son maître a fini par être retrouvé plusieurs heures plus tard à une poignée de kilomètres de chez lui. Un récit rapporté par Live 5 News.

Odin est un magnifique Berger Belge Malinois de 3 ans. Entraîné à la recherche et à l’attaque, il fait partie de l’unité cynophile du bureau du shérif du comté de Madera, en Californie.



Madera County Sheriff's Office / Facebook

Le canidé vit chez son maître-chien dans la ville voisine de Fresno. Il s’est échappé du domicile très tôt le dimanche 2 juillet. L’alerte a été lancée dès que son binôme s’en est aperçu.

En visionnant les enregistrements de la caméra de surveillance de sa maison, le policier a vu comment Odin avait escaladé la clôture de son box puis celle du jardin, haute de 1,8 m, pour s’aventurer dehors.

Le chien de 34 kilogrammes était décrit comme équilibré et sociable dans l’avis de recherche diffusé sur les réseaux sociaux. On y apprenait également qu’il était habitué au contact avec le public et les enfants. Odin ne portait pas son collier de shérif au moment de sa disparition.

Les forces de l’ordre promettaient une récompense de 2000 dollars pour son retour sain et sauf. Il restait toutefois introuvable jusqu’au dimanche soir.

Camryn Escoto habite à 8 kilomètres de la maison d’Odin et de son maître-chien. En rentrant chez elle, elle a été surprise de découvrir qu’un Malinois jouait avec son Berger Allemand dans son jardin clôturé. Elle ne savait pas encore qu’il s’agissait d’un chien policier perdu.

« Un pur soulagement »

Camryn Escoto a appelé l’éducateur canin qui s’était occupé de son Berger Allemand afin qu’il la conseille sur l’approche à adopter vis-à-vis du visiteur. Elle a ensuite été informée de la situation de ce dernier et aussitôt contacté les autorités.

Elle a d’abord appelé la police de la ville de Clovis, qui l’a orientée vers le bureau du shérif de Madera. Camryn Escoto a transmis à ce dernier une photo d’Odin pour confirmation. Peu après, plusieurs officiers sont venus le récupérer, dont le maître-chien.

« C'était un pur soulagement. Ils m’ont serrée dans leurs bras. Ils étaient tellement reconnaissants envers moi pour l'avoir retrouvé », raconte-t-elle.