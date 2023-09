L'attitude touchante d'une chienne Jack Russell envers une portée de chatons abandonnés (vidéo)

Les histoires d’amitié qui existent entre chiens et chats sont loin d’être rares, bien qu’il soit commun de penser que ces 2 espèces sont faites pour se détester cordialement. Certains canidés et félins vont même plus loin. Comme la chienne dont il est question ici et qui a décidé de devenir la maman adoptive d’une portée de chatons errants.