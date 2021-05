L’adorable attitude du chien du président irlandais en pleine interview devient virale (vidéo)

Le chien du président de l’Irlande a volé la vedette à son maître lors d’une interview télévisée. Alors que le chef d’Etat rendait hommage à un acteur récemment décédé, l’animal a tout fait pour avoir son attention.

Le moment devait être solennel, mais Misneach en a décidé autrement. Ce qui a donné lieu à une scène attendrissante, comme le rapportait le Huffington Post ce mardi 4 mai.

Misneach est l’un des 2 chiens de race Bouvier Bernois du président de l’Irlande, Michael D. Higgins. Ce jour-là, l’homme de 80 ans était en pleine interview pour la chaîne d’information nationale RTE News, quand son ami à 4 pattes, qui était à ses côtés, a capté tous les regards.

Le président Higgins était en train de rendre hommage à l’acteur Tom Hickey, vedette de la série télévisée irlandaise « The Riordans » et disparu le 1er mai. Misneach, 7 mois, avait toutefois d’autres projets en tête. Il voulait des caresses et des jeux.

Il a tout essayé pour les obtenir ; mordillements, petits coups de patte… Son maître ne s’est toutefois pas laissé décontenancer et a poursuivi son discours.

La séquence a été postée sur le compte TikTok officiel de la présidence et est devenue virale en peu de temps.

2 mois plus tôt, Michael D. Higgins et la Première dame présentaient Misneach, en compagnie de son aîné Bród. En langue gaélique, Misneach signifie « courage ».

Aussi tendre et friand d’attention que son aîné

L’an dernier, lors d’une réception organisée à Áras an Uachtaráin (la résidence présidentielle irlandaise) à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars 2020), c’est Bród qui s’était fait remarquer de manière tout aussi adorable.

Dans la vidéo ci-dessous, on le voit se promener tranquillement parmi les invités en remuant la queue, puis se diriger vers le président pour réclamer un câlin.

