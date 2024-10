L’adoption d’un chien au refuge depuis plus d’un an panse le cœur de ses sauveteurs, trop souvent confrontés à la cruauté

Il n’y a pas de petites victoires pour le personnel des refuges animaliers. Chaque adoption marque le début d’une nouvelle vie pour un animal autrefois en détresse. Quand Sebastian a quitté son chenil, ses bienfaiteurs étaient plus que joyeux. L’animal avait passé des mois dans leurs locaux et allait enfin pouvoir commencer sa nouvelle vie.

Sebastian, un chien de petite taille et d’environ 4 ans, était l’un des résidents les plus anciens du Animal Anti-Cruelty League Cape Town, refuge pour animaux basé en Afrique du Sud. Il a passé 609 jours sur place jusqu’à ce que sa chance finisse enfin par tourner.

« L’adorable petit chien », comme l’appelaient toujours ses bienfaiteurs, a mis du temps à trouver sa perle rare. Il est arrivé au refuge un an auparavant et a fait fondre le cœur de ses sauveteurs. Sa personnalité attachante ne laissait personne indifférent, à l’exception des adoptants.

Animal Anti-Cruelty League Cape Town / Facebook

Un chien qui n’intéressait pas

Pour le personnel de l’organisme, Sebastian avait beaucoup de qualités et pouvait convenir à de nombreuses familles : « Il est toujours le premier à vous combler d'affection et d'amour. Il est de taille moyenne parfaite, ce qui conviendrait à la plupart des styles de vie » écrivait un porte-parole sur Facebook.

En somme, le toutou était le compagnon canin « idéal », mais seuls les membres du chenil semblaient le voir. En effet, les adoptants ne s’intéressaient pas à lui et la boule de poils a vu partir de nombreux congénères sous ses yeux tandis qu’elle restait sur place.

Une situation qui peinait ses sauveteurs, mais ceux-ci n’ont pas perdu espoir. Ils ont continué de partager le minois du canidé en masse sur les réseaux sociaux, jusqu’à ce que le miracle tant espéré se produise…

Animal Anti-Cruelty League Cape Town / Facebook

Le 27 septembre dernier, le média Good Things Guy partageait une excellente nouvelle dans un article : Sebastian a enfin trouvé sa famille pour toujours ! Une publication de son refuge sur Facebook vient confirmer cette information : « Après 609 jours, Sebastian a rejoint sa maison. Il a trouvé le gros lot et nous sommes heureux de dire qu'il profite pleinement de sa nouvelle vie ». La détermination de ses bienfaiteurs à lui trouver une famille n’a pas été vaine et, une fois de plus, ceux-ci ont permis à une âme en détresse de se reconstruire.