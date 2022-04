L'actrice Jena Malone aperçoit un homme agresser un chien et se lance à sa poursuite

Certains acteurs sont des héros derrière l'écran, mais aussi dans la vie de tous les jours. Jena Malone, qui interprète Johanna Mason dans Hunger Games, a aidé à sauver un chien maltraité en pleine rue. Un incident qui a tourné au vinaigre...

L'actrice américaine Jena Malone, 37 ans, a été témoin d'une scène choquante, lundi 4 avril 2022. Un homme donnait des coups de pied à un petit chien blanc et l'étouffait avec sa laisse. Face à cet acte de maltraitance, l'interprète de Lydia Bennet dans Orgueil et préjugés, a stoppé sa voiture et lui a intimé l'ordre d'arrêter.

Comme l'individu a pris ses jambes à son cou, la comédienne est sortie de son véhicule et l'a poursuivi dans la rue, rapporte The Washington Post. Lors de la course-poursuite, la trentenaire a demandé à un homme vêtu d'un gilet orange de l'aider. Bientôt, 5 autres personnes couraient avec elle. Une séquence digne de figurer dans un film hollywoodien.

© NBC Los Angeles (capture d'écran)

Un passage à tabac

D'après nos confrères d'outre-Atlantique, l'actrice aurait laissé les rênes au groupe et serait remontée dans sa voiture pour le retrouver. À ce moment-là, elle a assisté à une bagarre des plus houleuses. L'agresseur s'est littéralement fait agresser par les 5 hommes. Ces derniers l'ont violemment battu et l'ont maîtrisé jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

Quant au canidé, il a été récupéré par Jena Malone. « Le chien était couvert de crasse et semblait ne pas avoir été soigné depuis plusieurs mois », a-t-elle révélé. La boule de poils, escortée par un policier, a ensuite été emmenée dans une clinique vétérinaire.

Here’s the link to Champions go fund me page https://t.co/3jGvXPGwP4 — Jena Malone (@MaloneJena) April 6, 2022

Le chien est blessé, mais a survécu

La Maltipoo (Bichon Maltais / Caniche nain) de 6 ans, nommé Champ, a heureusement survécu à ce calvaire. Il s'en est sorti avec des côtes et des pattes cassées, ainsi que des égratignures. Son assaillant, « soupçonné d'acte de cruauté envers les animaux », a été arrêté, a dévoilé l'article du Washington Post.

En plus d'avoir été correctement soigné, l'animal a retrouvé les bras réconfortants de sa propriétaire, Kelly McKinney. Cette dernière a déclaré que son fils lui avait volé. « Je sais qu’il y avait des inquiétudes quant à la sécurité du chien qui était retourné auprès de sa propriétaire, parce qu'elle est en fait la mère de l’agresseur, a expliqué Jena Malone sur les réseaux sociaux, mais moi et d'autres personnes lui avons parlé. [...] Il [le chien] a un plâtre sur la patte arrière et la patte avant, mais semble vraiment heureux d'être à la maison. »

L'actrice a ajouté que Mme McKinney « s'était éloignée de son fils et fait tout ce qu’elle peut pour protéger ce petit chien ». Puis, Jena Malone a conclu ainsi : « C’était absolument horrible de voir un animal traité de cette façon, je suis désolée que cela se soit terminé par une bagarre, mais le chien allait mourir. Il n'y a pas de doute. Je ne peux pas imaginer le niveau de torture qu’il a subi jusqu’à présent. »

Quoi qu'il en soit, la star était au bon endroit, au bon moment. Son geste admirable a permis de libérer un petit chien des griffes de son tortionnaire. Une cagnotte en ligne a été lancée pour aider sa maîtresse à couvrir les frais vétérinaires.