L'actrice Florence Pugh emmène son chien adoptif sur le plateau de tournage de son prochain film

L’actrice britannique Florence Pugh a emmené sa chienne sur son lieu de travail, un plateau de tournage en l’occurrence. La jeune femme et son compagnon Zach Braff l’avaient adopté dans un refuge pendant le confinement. Au départ, le couple était pourtant censé ne faire office que de famille d’accueil pour l’animal.

Billie et sa célèbre maîtresse sont inséparables. Agée d’un an, cette chienne d’un an et issue d’un refuge suit Florence Pugh absolument partout, y compris lorsque cette dernière est en tournage, comme en atteste une récente publication Instagram de l’actrice.

Florence Pugh est notamment connue pour avoir interprété le personnage de Yelena Belova, la seconde Veuve Noire, aux côtés de Scarlett Johansson dans « Black Widow ». La native d’Oxford est en couple avec Zach Braff, alias John Dorian dans la série « Scrubs », et c’est d’ailleurs lui qui réalise son prochain film « A Good Person ».

Film pour lequel elle a récemment pris part au tournage d’une vidéo promotionnelle en compagnie, donc, de Billie. La comédienne de 25 ans a posté une série de 3 photos montrant la chienne à ses côtés sur le plateau.



Billie y apparaît sagement assise, observant attentivement ce qui se passe et entourée de caméras et de techniciens. « Emmené mon bébé au travail. Elle s’est assise à côté de sa maman durant tout l’EPK », peut-on ainsi lire en légende de ces images.



Florence Pugh ne devait être que la maman d’accueil de Billie

A l’origine, Florence Pugh et Zach Braff ne devaient garder Billie qu’à titre provisoire, le temps pour l’association qui la prenait en charge de lui trouver un foyer définitif. Finalement, le couple s’était beaucoup trop attaché à elle pour la laisser partir. Les 2 acteurs ont pris la décision de l’adopter définitivement. Depuis, la chienne est un membre à part entière de leur famille.

