L'action exemplaire de passants qui sauvent un chien pris au piège dans une maison en flammes

Lundi 31 janvier 2022, une épaisse fumée grise s'est échappée d'une maison à Mainneville (Normandie). Comme un chien était piégé à l'intérieur, des passants n'ont pas hésité à intervenir.

La rue du Bout de Bas à Mainneville a été recouverte d'un épais voile gris. Et pour cause : une chaumière de 180 m2 a été ravagée par les flammes. Un spectacle désolant qui s'est déroulé dans l'après-midi du 31 janvier 2022. Le plus tragique, c'est qu'un chien était enfermé à l'intérieur, révèle L'Impartial dans un article paru le 2 février 2022 sur le site d'actualité actu.fr.

Alors qu'ils passaient en voiture, des témoins de la scène ont mis fin à leur trajet sur la route afin d'offrir leur aide. Vers 15h30, les passants ont prévenu les secours, mais ne se sont pas arrêtés là.

© L'Impartial / Youtube (capture d'écran)

Le chien s'en est sorti indemne

En attendant l'arrivée des pompiers, les vaillants bons Samaritains ont pris l'initiative de casser une porte-fenêtre et de s'introduire dans la maison afin de libérer l'animal en danger. Une fois à l'intérieur, ils ont localisé le chien, l'ont porté et l'ont aussitôt mis en sécurité. Ce dernier se trouvait seul dans le logement, lorsque l'accident s'est produit.

À la suite de ce sauvetage, une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été déployés sur place pour venir à bout des flammes, qui léchaient complètement le toit de l'habitation à leur arrivée. Les soldats du feu ont utilisé 2 lances à incendie pour maîtriser le brasier. Personne n'a subi de blessure au cours de l'opération.

A lire aussi : Une femme filme la rencontre étonnante entre son chien et un puma séparés par une porte vitrée

Pour l'heure, les causes de cet incendie sont toujours inconnues, mais le chien, sain et sauf, a retrouvé les bras réconfortants de ses propriétaires. Ces derniers ont pu être relogés. Grâce à l'action exemplaire des passants, une vie a été sauvée. Le canidé doit son salut à ces héros de passage.