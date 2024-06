Kobaka, une opportunité pour vous, amoureux des chiens et chats, de transformer votre passion en source de revenus

L’amour des animaux doit certainement vous animer. Autrement, vous ne seriez pas sur Woopets en ce moment… Il y a de fortes chances que beaucoup de monde autour de vous partage cette passion. Une passion qui pourrait vous être utile sur le plan financier. Kobaka vous propose, en effet, de prendre part à l’aventure de la vente à domicile d’articles pour chien et chat. Comment ça marche ? Qu’y gagnerez-vous ? On vous explique tout…

Concilier amour des animaux, affaires et convivialité

Kobaka met à la disposition des propriétaires canins et félins toute une gamme de produits orientés vers le bien-être de leurs compagnons à fourrure. Le catalogue comprend tout ce dont ils ont besoin pour nourrir, récompenser, occuper et assurer l’hygiène de leurs chiens et chats.

Kobaka propose une grande variété de produits pour le bien-être des chiens et des chats. Vous y trouverez des friandises telles que les friandises canard-grenade ou lapin-épinard, les sticks au poisson, ainsi que des filets de poulet, de bœuf ou de canard. De plus, Kobaka propose des yaourts sains et savoureux, des glaces, des kéfirs, ainsi que des compléments alimentaires pour la digestion, la peau, le pelage et le confort articulaire.

Vous pourrez également découvrir une sélection de peluches et de jouets amusants et résistants, des tapis de fouille ou de léchage, du bois de cerf, des accessoires pour la promenade tels que les attaches de sécurité voiture, des articles de toilettage comme le gant double face, le démêloir et les brosses, ainsi que des lotions de nettoyage auriculaire et oculaire, des baumes hydratants, des couchages, des gamelles et des distributeurs de croquettes. Tous ces produits sont sélectionnés avec soin pour leur qualité et leur fabrication locale (made in France), offrant ainsi aux amoureux des animaux une gamme variée de choix.

Comment la vente se déroule-t-elle, justement ? Le principe est simple. Vous organisez des réunions chez le client. Vous convenez des dates et l’hôte se charge d’inviter des connaissances (amis, famille, collègues…) à y participer.

Kobaka met à votre disposition des kits de démarrage pour que vous puissiez présenter votre assortiment de produits au client et à ses convives.

Une fois la réunion terminée, vous n’avez plus qu’à saisir les commandes de vos clients sur votre espace conseiller(ère). Kobaka s’occupe de tout le reste ; l’envoi des bons de commande au siège et les livraisons.

Quels avantages pour vous et pour votre hôte ?

Tout en vivant des moments conviviaux en côtoyant des gens qui, comme vous, aiment les animaux, vous pourrez générer des revenus qui pourront soit compléter les vôtres, soit constituer votre principale source. Tout est en fonction de vos disponibilités et de vos envies. Kobaka vous offre, en effet, la possibilité de développer votre propre affaire en recrutant d’autres conseillers que vous accompagnerez au départ.

L’hôte y gagne aussi, puisqu’il percevra 10% du chiffre d’affaires réalisé lors de la réunion, dont il aura toute la latitude de se servir pour acheter des produits directement lors de la séance. Ainsi, plus il invitera de participants, plus il profitera de produits gratuits pour faire plaisir à son chien ou son chat.

L’autre avantage pour vous, c’est que les articles qui constituent le catalogue Kobaka sont tous sélectionnés avec soin. De ce fait, vous avez plus de chances de fidéliser vos clients en leur proposant des produits qu’ils ne trouveraient très probablement pas dans les animaleries.

Avec Kobaka, vous pouvez aussi élargir vos horizons via le recrutement. En agrandissant votre équipe de conseillers, vous pourrez augmenter vos revenus en touchant une commission sur les ventes réalisées par eux.

L’aventure Kobaka vous tente ? N’hésitez pas à contacter le fondateur Guillaume Papillon au 06.37.66.29.62 ou par mail à l’adresse [email protected].