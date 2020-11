Julie Lavarière lance une collection de linge de lit pour enfant au profit des animaux abandonnés

Photo d'illustration

Avec sa collection « Amis pour la vie », la Maison Julie Lavarière vient en aide aux animaux en difficulté, en reversant une partie de ses ventes à la SPA. Les articles de cette nouvelle capsule dédiée aux chiens et aux chats sont en coton bio, dessinés à Lyon et fabriqués dans les Vosges. Le projet a pour marraine la journaliste Sandrine Arcizet.

La marque de linge de maison haut de gamme Julie Lavarière s’associe à la SPA dans la récolte de fonds pour aider les animaux abandonnés. Elle présente, en effet, sa nouvelle collection pour enfant « Amis pour la vie », mettant à l’honneur les animaux de compagnie et dont un pourcentage des ventes est consacré aux refuges de la Société protectrice des animaux.

Le linge de lit « Amis pour la vie » est un ensemble de créations imaginées par des dessinateurs textiles fidèles au courant artistique « fleur lyonnaise », très en vogue pendant les 19e et 20e siècles.

La fabrication de ces articles en édition limitée a lieu, quant à elle, dans les Vosges, à partir de percale de coton bio certifiée OEKO-TEX.

Les motifs ornant ces draps-housses, housses de couettes et taies d’oreillers sont des chiens et des chats représentés dans un style épuré, à la manière des portraits exécutés au crayon. Ce qui a pour effet de les humaniser et d’en souligner le caractère vivant.

Le but de cette collection est aussi de sensibiliser les familles à la lutte contre l’abandon. Par ailleurs, 10% des ventes réalisées seront reversées à la SPA pour l’aider dans ce combat et pour l’épauler dans ses missions de protection des animaux.

L’initiative est parrainée par la journaliste Sandrine Arcizet, animatrice de l’émission « Les Animaux de la 8 » sur C8 et sensible à la cause animale depuis son enfance.