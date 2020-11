Interpellé par les cris d'un propriétaire paniqué, un ambulancier descend 20 mètres en rappel pour tenter de sauver son chien !

Un chien a fait une grosse chute, mais il y a survécu miraculeusement. Par chance, un sauveteur professionnel se trouvait dans les parages. L’intervention de cet homme a été aussi rapide qu’efficace.

Dans sa mésaventure, Stout le chien a été très chanceux. D’abord parce qu’il s’est sorti indemne d’une chute de plusieurs mètres, mais aussi parce qu’une personne qui possède toutes les aptitudes pour lui porter secours se trouvait dans le secteur au moment de l’accident, comme le rapporte le New York Post.

Jeudi dernier (12 novembre 2020), le Labrador-Retriever chocolat accompagnait ses maîtres aux abords du pont Pennybacker, situé à Austin dans l’Etat du Texas. Le quadrupède est alors tombé le long de la paroi rocheuse.

Ses maîtres ignoraient s’il avait survécu. Ils ne pouvaient pas intervenir eux-mêmes en raison de la dangerosité du terrain. Ils ont alors appelé les secours, mais entretemps, ils ont bénéficié d’une aide plus que bienvenue.

Bob Luddy, qui exerce le métier d’ambulancier, était à quelques mètres de là. Il s’entraînait à l’escalade et à la descente en rappel, quand il a entendu les cris des maîtres de Stout. Ces derniers lui ont alors expliqué la situation.

L’homme s’est alors arrimé à un arbre et est descendu à l’emplacement que les propriétaires du canidé venaient de lui désigner. Il ne s’attendait pas à trouver l’animal vivant après une telle dégringolade, mais il a été agréablement surpris de constater l’inverse en arrivant une vingtaine de mètres plus bas. Le quadrupède était sain et sauf. Bob Luddy pense que la végétation a freiné sa chute.

Quoi qu’il en soit, il a pu le récupérer, le remonter et le restituer à sa famille. Dans la foulée, Stout a été examiné par un vétérinaire.

