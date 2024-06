Incapable d'aboyer après des années de maltraitance, cette chienne retrouve sa voix et la joie de vivre grâce à ses sauveteurs

Au refuge Saving Macedonian Strays, personne n’a connaissance du son de la voix d’Ati. Cette femelle de type Cocker Anglais a été victime de maltraitance et n’a plus jamais osé aboyer depuis. Ses sauveteurs lui montrent chaque jour qu’elle est libre de s’exprimer comme elle le souhaite, car plus personne ne l’en empêchera.

Ati a été abandonnée dans une rue en Macédoine du Nord, précisait Newsweek. Un bon samaritain l’a découverte et a immédiatement su qu’elle avait besoin d’aide. La pauvre chienne était terrorisée et en mauvais état général.

Un traumatisme profond

Les membres de Saving Macedonian Strays sont intervenus pour la prendre en charge et ont mené une enquête de voisinage en parallèle. Ils ont alors appris que la femelle avait changé de propriétaire à 3 reprises et que tous avaient été négligents à son égard. Elle servait de chienne de reproduction et vivait constamment attachée.

Pire encore, l’un de ses maîtres la battait extrêmement violemment. À cause de cela, Ati a développé un traumatisme profond lui faisant perdre la voix. Heureusement pour elle, cet enfer était terminé. Elle n’aura plus jamais à subir de telles souffrances, mais au contraire, elle va enfin pouvoir connaître la sensation d’être aimée.

A lire aussi : Un chien cachectique se bat pendant 4 mois pour surmonter le traumatisme de l'abandon et recouvrer la santé

#cockerspanielsoftiktok #rescuedog #savinganimals #animalsvoice #smsrescue #animalcharity #rescue #humanity #dogsoftiktok #peta #savingstrays #abandoneddog ? what was I made for? - Instrumental - Wheeler @smsrescue A few days ago, we came across an abandoned cocker spaniel in one of our volunteer’s neighborhoods. She was so scared, and her ears were twice the size they should be (see our previous video) because of the excessive fur and the garbage she accumulated from being abandoned for days on the streets. Luckily, our volunteer was able to bring her in. We gave her a warm bath, cut the fur balls, and took her to the vet the very next day. According to the scan of her microchip, she had not been given any vaccinations or treatment for parasites, so we did all the checks and provided her with the treatments she needed. She had a small ear infection, but nothing serious. While she seemed physically healthy, we could tell she was very traumatized. We have information from the neighborhood that she was abandoned three times in a row by different owners. She spent her life on a leash and was constantly used for breeding. They told us one of the previous owners was beating her nearly to death, so she never barked since.???? (It’s been a week now that she’s been with us, and we haven’t heard any sound.)???? She constantly shakes and freezes at every movement around her. She spins in circles all the time like she’s lost and confused (not happy spins). Her breasts are very damaged, we assume because of breastfeeding for six years. This dog is nothing but pure love; you can see it in her eyes. We beg you to help us find Ati her forever home, a home that will show her she’s loved and welcomed because she has never experienced that in her whole life. In the meantime, if you can support us with a donation, no matter how small, to cover expenses for her vet checks, food, spaying and resources to help her rehabilitate, we would be very grateful. You can do that here: [email protected] ???? If you can’t do that, a comment under our post to boost this reel will be also very very appreciated???? We’re maxed out financially and with space and we need your support to continue buidling the #bigbuildproject (our new shelter) where we can bring more animals from the streets, help them recover and find their homes ?? (check our account) We need your help more than ever so innocent souls like Ati can be rescued and be shown the love they deserve. Thank you and stay here for updates on Ati???? #cockerspanielrescue

Un long chemin à parcourir

Remplis de bienveillance et de patience, les bénévoles font tout pour la mettre en confiance chaque jour. Elle a conservé des séquelles de son ancienne vie et affiche des signes de blessures psychiques. Toutefois, elle se reconstruit doucement et a déjà fait des progrès. Selon ses sauveteurs, elle se porte à merveille au sein de sa famille d’accueil.

Les bienfaiteurs, mais aussi toute leur communauté en ligne, croient en la réhabilitation d’Ati. Elle reçoit énormément de soutien de la part des internautes et de nombreux messages d’amour. Elle ne sera plus jamais seule.