Ils adoptent un chien et surprennent leurs enfants de la plus adorable des manières lors des présentations

Un couple a adopté un chien dans un refuge sans en informer ses enfants. Les parents voulaient leur faire la surprise et ont trouvé un moyen à la fois original et touchant pour leur annoncer la nouvelle.

Les Thompson habitent Grand Rapids dans l’Etat du Michigan. Betsy et Paul sont les heureux parents de 3 enfants ; 2 filles et un garçon. Ces derniers rêvaient d’avoir un animal de compagnie pour agrandir et égayer leur famille. Leur vœu était sur le point d’être exaucé, mais leurs parents ne leur ont rien dit à ce sujet, relate Cole & Marmalade.

L’histoire date de l’été 2021, mais ce n’est que longtemps après, en octobre 2022, que Betsy Thompson l’a racontée sur Instagram en partageant l’émouvante vidéo de l’arrivée du canidé dans sa nouvelle maison et sa rencontre avec ses jeunes amis humains.

La mère de famille et son mari s’étaient rendus au refuge local de l’association Michele’s Rescue, où ils avaient fait la connaissance de Loki. Il s’agit d’un Coonhound à la robe noire.



Betsy Thompson

En le décrivant, Betsy Thompson évoque notamment ses grandes et douces oreilles, sa très bonne éducation et son entente parfaite avec ses congénères, les enfants et les chats.

« Si vous lancez une balle de tennis, je vais la chercher et la laisser tomber à vos pieds pour que vous puissiez jouer avec moi. Mâcher des os est aussi une de mes activités favorites, mais je suis un si bon garçon que je ne mâcherai rien d'autre que mes jouets. J'aimerais avoir un grand jardin pour courir et jouer », racontait l’association en adoptant le point de vue du quadrupède.

Loki avait 18 mois au moment où ils l’avaient adopté le 26 août 2021. Il était prêt à rencontrer les joyeux chérubins dont il allait devenir le membre de la famille.

Les Thompson avaient organisé une surprise. Ils ont présenté Loki aux enfants devant la maison, leur disant simplement qu’ils venaient de le trouver dans le quartier et qu’ils cherchaient ses maîtres.

« C’est notre adresse ! »

Ils étaient ravis de le rencontrer. Loki était d’ailleurs très content lui aussi et ne cessait de remuer la queue. Les parents ont ensuite demandé aux enfants de lire l’adresse des propriétaires du chien sur son collier.

Quand ils se sont rendu compte que c’était la leur et que cette adorable créature allait intégrer leur foyer, ils n’ont pas pu retenir leurs émotions. Voici la vidéo de la scène :

