Il aperçoit une maison en flammes avec un chien à l'intérieur et risque sa vie pour partir à sa recherche

Malgré le danger, un homme s’est engouffré dans une maison en flammes pour porter secours au chien qui s’y trouvait encore. Cet acte héroïque lui a permis de sauver la vie du quadrupède.

Ancien ambulancier, Joe Loduha était au volant de sa voiture à Wauwatosa, dans l’Etat du Wisconsin, quand il a remarqué de la fumée émanant d’une maison. Il est alors descendu de son véhicule et demandé à un voisin s’il y avait quelqu’un à l’intérieur. Ce dernier lui a répondu qu’il pensait qu’un chien pouvait s’y trouver.

Joe Loduha a alors brisé la porte vitrée, se blessant à la jambe au passage, puis défoncé la porte d’entrée à coups d’épaule. Il a rapidement trouvé le chien endormi sur le canapé, l’a pris dans les bras, puis est sorti avec, le mettant en sécurité, loin des flammes et de l’épaisse fumée.

Une intervention héroïque et salvatrice

L’homme est ensuite entré de nouveau et forcé les portes de toutes les pièces, pour s’assurer qu’il n’y avait personne, avant de ressortir. Les pompiers de Wauwatosa et de Milwaukee étaient arrivés entretemps et se préparaient à maîtriser le feu. Ils sont venus à bout de l’incendie au bout d’une trentaine de minutes.

Peu après, le propriétaire des lieux et du chien, Patrick Otis, est arrivé à son tour après avoir été prévenu par les secours. Il était soulagé de retrouver son ami à 4 pattes, appelé Dharma, et reconnaissant envers Joe Loduha qu’il n’a pas manqué de remercier. Patrick Otis venait d’accuser d’importantes pertes sur le plan matériel, mais le plus important pour lui était le sauvetage de Dharma.

A lire aussi : Inquiété par le jeu de scène d’un acteur de théâtre, ce chien stoppe une représentation pour aider l’homme "en crise" (Vidéo)

Joe Loduha, lui, n’a pas l’impression d’avoir agi en héros. Il a simplement fait ce que sa conscience lui a dicté. « Dans ce contexte, j’ai le sentiment que nous avons tous besoin de bonnes histoires, de choses qui remontent le moral, pour montrer que, au-delà des maladies et de la politique, nous sommes toujours une communauté de gens qui veulent vivre ensemble », a-t-il confié au Milwaukee Journal Sentinel.

Une cagnotte a été ouverte pour aider Patrick Otis à se reconstruire.