Gros plan sur Hundeo, l’application qui révolutionne l’éducation canine et renforce la relation Homme-chien

Avouons-le : il est tout simplement impossible d’imaginer nos maisons sans chiens ! Plus que des animaux de compagnie, ce sont des membres à part entière de la famille. Mais pour pouvoir vivre ensemble en harmonie, tout propriétaire doit avoir les connaissances nécessaires en matière d’éducation canine, de santé et d’alimentation. Et si vous vous tourniez vers une application afin d’apprendre facilement des tours et des recettes ? Focus sur Hundeo , lancée en 2021 par Enrico Bachmann.

Il aurait pu choisir la voie traditionnelle et ouvrir un centre d’éducation canine. Mais Enrico Bachmann a décidé de jouer la carte de l’innovation en créant une application mobile conçue pour faciliter la vie des « pet parents ».

En adoptant un chiot en 2016, il s’est noyé dans le tsunami de conseils contradictoires et parfois incorrects qu’il recevait. Ce grand ami du peuple canin désirait simplement ce qu’il y a de mieux pour son adorable protégé, et permettre aux autres propriétaires de s’exercer en toute sérénité.

Comme l’a si bien écrit un dénommé W. R. Pursche : « Tout le monde pense avoir le meilleur chien. Et ils ont tous raison ! » Ces quelques mots résonnent certainement en vous, lorsque vous posez le regard sur votre fidèle compagnon couché à vos pieds. Le secret pour bâtir une relation solide, assurer une bonne communication et favoriser une cohabitation harmonieuse ? L’éducation canine.

© Hundeo

Hundeo, petit assistant de poche made in Germany, a été créé pour simplifier l’apprentissage des ordres, travailler en s’amusant et renforcer le lien maître/chien. Il propose une kyrielle de guides et de tutoriels pour éduquer de manière efficace ainsi que positive votre boule de poils adorée. Au total, plus de 300 astuces, tours et autres activités passionnantes sous la forme de jeux sont répertoriés.

Vous vous posez également des questions sur l’alimentation et la santé de votre acolyte touffu ? Hundeo (« Hund » signifie « chien » dans la langue de Goethe) met à disposition des novices ou des propriétaires expérimentés un large éventail de recettes à la fois équilibrées et savoureuses. Alléchant, n’est-ce pas ?

© Hundeo

Hundeo : des instructions étape par étape et toujours à portée de main

« La mission de Hundeo est d’aider les propriétaires à offrir à leurs chiens une vie saine et heureuse », précise le fondateur. À cheval sur le bien-être animal, l’entreprise met l’accent sur des méthodes d’entraînement scientifiquement fondées et respectueuses de nos compagnons à 4 pattes. Soucieuse de fournir un contenu de haute qualité, elle collabore avec des éducateurs canins certifiés, des nutritionnistes et des vétérinaires.

Les exercices, expliqués à travers pléthore de vidéos, sont personnalisés en fonction de l’âge, des compétences et des besoins du canidé, quelle que soit sa race. Marche en laisse, rappel, gestion de la solitude… Il suffit de consacrer 5 petites minutes d’entraînement par jour pour atteindre vos objectifs, où que vous soyez.

© Hundeo

Après avoir téléchargé gratuitement l’application sur votre smartphone (Android ou iOS), vous devez créer un compte afin de recevoir un programme quotidien personnalisé. Avec Hundeo, vous pouvez suivre les progrès de votre ami à fourrure et renforcer considérablement votre lien de complicité. Bien qu’une multitude de contenus s’avère gratuite, l’abonnement Hundeo Plus (35,99 € par an avec une période d’essai gratuit de 7 jours) inclut davantage de fonctionnalités.

Depuis son lancement, l’application a conquis le cœur de nombreux maîtres. Elle compte plus de 400 000 téléchargements et jouit d’une belle note de 4,7/5 sur le site d’avis Trustpilot.

© Hundeo

L’univers de l’éducation canine ne cesse de se moderniser et de s’actualiser. Hundeo est convaincu qu’une éducation positive renforce la relation entre le chien et son propriétaire, mais améliore également le bien-être et la santé de l’animal.

Alors, prêt à rejoindre l’aventure ?