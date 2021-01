Hausse des abandons de chiens et chats adoptés pendant le confinement : le cri d'alarme d'une présidente d'association

A la tête d’une association varoise, une étudiante passionnée par les animaux s’emploie à secourir les chiens et chats errants ou abandonnés, mais aussi les petits mammifères de compagnie. Elle s’inquiète de la recrudescence des abandons de canidés et félins adoptés pendant le confinement.

Youka, adorable Border Collie de 6 ans, attend de découvrir sa nouvelle vie. D’ici son adoption, elle continuera de recevoir soin et attention de la part de l’équipe de Riviera’s Pets, une association de protection animale basée à Saint-Raphaël dans le Var. Fondée et dirigée par Kimberley Deloffre, la structure vient en aide aux animaux de compagnie délaissés par leurs propriétaires ou trouvés dans les rues.

Etudiante en commerce, Kimberley Deloffre avait fait du bénévolat dans plusieurs autres organisations. La sienne s’en distingue par le fait que, outre les chiens et les chats, elle prend aussi en charge les oiseaux, les petits mammifères de compagnie et les NAC. Riviera’s Pets porte ainsi secours à 200 à 300 animaux par an, comme l’indique la jeune femme à Var Matin.

Des animaux qui, une fois recueillis par l’association, sont examinés par un vétérinaire, vaccinés, identifiés et stérilisés, avant d’être proposés à l’adoption, principalement via sa page Facebook.

Des chiens et des chats adoptés pendant le confinement se retrouvent livrés à eux-mêmes du jour au lendemain

Une activité qui nécessite énormément d’investissement personnel et de présence de la part de Kimberley Deloffre et ses camarades. Le confinement n’a pas allégé leur charge de travail, bien au contraire, puisqu’il semble avoir entraîné une augmentation des abandons, comme elle le déplore auprès du média varois.

Elle regrette l’attitude de certains adoptants qui avaient pris des chiens ou des chats afin de mieux vivre l’isolement imposé par la pandémie de Covid-19, sans prendre conscience de « l’importance de l’engagement au quotidien et sur le long terme ». Ce qui les amène à s’en séparer quelques mois plus tard.

Kimberley Deloffre se dit également préoccupée par les troubles comportementaux dont souffrent ces animaux, qui « ne savent pas rester seuls » et qu’il faut « rééduquer » par la suite.

Malgré tout, la bénévole redouble d’effort pour sauver autant d’animaux que possible, alors que son association n’est pas subventionnée. Elle compte en grande partie sur les dons en argent et en nature (aliments, accessoires…) pour en assurer le fonctionnement quotidien.