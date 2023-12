Hamiform lance de nouveaux aliments et accessoires premium pour accueillir idéalement les oiseaux du ciel en hiver

Les oiseaux du ciel apportent vie et beauté à nos espaces extérieurs. Pour les accueillir chaleureusement et mettre à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour affronter l’hiver, Hamiform a élaboré une variété de produits de qualité élevée et encore plus respectueuse de l’environnement.

L’hiver est une période difficile pour les oiseaux de la nature, qui ont alors du mal à s’assurer une alimentation riche et variée, ainsi qu’à s’abriter des éléments. Hamiform pense à eux et à vous qui les aimez et veillez à ce qu’ils soient bien accueillis dans vos jardins, terrasses et balcons.

Marque française experte en alimentation et en soins des animaux de compagnie, Hamiform est basée en Bretagne et s’emploie, depuis plus de 25 ans, à accompagner les propriétaires dans le bien-être de leurs compagnons.

En quête permanente d’innovation, Hamiform renouvelle son offre d’accessoires et d’aliments pour les oiseaux du ciel qui « subliment nos jardins et balcons ».

Des boules et mélanges de graines haut de gamme

Basses températures, pluies, vents, neige… Les conditions hivernales n’aident pas les oiseaux à se garantir des apports nutritionnels suffisamment complets et ils risquent ainsi de souffrir de carences.

Avec sa Sélection Premium, Hamiform innove et poursuit sa montée en gamme en proposant des mélanges constitués de ce qui se fait de mieux en termes de graines et d’insectes :

Mélange Premium de graines, formats 3 kg (9,95 €) et 800 grammes (7,95 €)

Mélange Premium de tournesol, 2 kg (9,95 €)

Boules de graines, pack de 8 (2,99 €) et seau de 4,5 kg (19,95 €),

Pain de graines, 290 g (2,95 €),

Pain de graines vers de farine, 290 g (2,95 €)

Des mangeoires accueillantes et design

Les oiseaux du ciel ont plus que jamais besoin de se poser pour se nourrir tranquillement et en sécurité. Hamiform innove également dans sa gamme de mangeoires en misant sur des matières naturelles et des designs élégants. Le but ? Les intégrer parfaitement à votre espace tout en faisant plaisir aux volatiles.

Bhalt, bambou (26,90 €)

Palz, bambou et céramique (28,90 €)

Thynï, nichoir bambou et céramique (23,90 €)

Plibi, métal (19,95 €)

Torn, bambou (22,90 €)

Skall, céramique (22,90 €)

Kopp, bambou (18,90 €)

Hydda, mangeoire sur pieds en bambou et acier (39,90 €)

Boules de graisses et porte-boules

Depuis 2020, Hamiform repense sa gamme de boules de graisse et de supports pour boules de graisse en réduisant le recours au plastique et en supprimant les filets. L’objectif est à la fois de préserver l’environnement et d’éviter aux oiseaux de se blesser en étant pris au piège. La marque bretonne privilégie, à l’inverse, les matières biodégradables.

Graisse :

Boules de graisses aux formats 540 (1,70 €) et 720 grammes (2,95 €)

Pains de graisse, 290 g (2,90 €)

Cylindres de graisse aux formats 350 (3,90 €) et 850 g (8,90 €)

Supports pour boules de graisse :

Porte-boule de graisse Klied avec système de ventouse (1,90 €)

Suspension Naïd (12,50 €)

Mangeoire à suspendre Plitz (4,20 €)

Duo mangeoire & abreuvoir Huelva à suspendre à la rambarde (19,90 €)

Tous ces produits sont à découvrir sur hamiform.com, ainsi qu’en animaleries et jardineries.