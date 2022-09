Gardes du corps, messagers, secouristes... découvrez les « Jobs de wouf » de nos amis les chiens dans ce livre joliment illustré !

Il ouvre facilement son cœur aux humains et affiche un regard empli de sagesse. Depuis qu’il a rencontré l’Homme, le chien lui a juré fidélité. Toutefois, la vie avec cet animal ne se résume pas seulement aux câlins, jeux et balades : il peut revêtir la casquette de collègue dans le milieu professionnel.

Depuis bien longtemps, le canidé domestique aide ses maîtres en accomplissant une avalanche de missions. Garde, pistage, tractage et autres activités lui siéent à merveille. De nombreuses races sont, par exemple, connues pour leur endurance et leur puissance, des qualités très utiles dans certains domaines.

© HELVETIQ

Avec une pincée d’humour ainsi qu’une bonne cuillerée de passion, Valeria Aloise et Margot Tissot ont rassemblé une trentaine de métiers de chien, des plus classiques aux plus insolites. Le livre Jobs de Wouf, édité par HELVETIQ, met en avant une floppée de races prisées dans des milieux spécifiques.

Sur 104 pages, petits et grands en apprendront davantage sur les travailleurs canins. Équipement utilisé, entraînement effectué, vie privée, etc. : l’ouvrage constitue une véritable mine d’informations et d’anecdotes fascinantes. Nos toutous ont plus d’un atout dans leur patte !

© HELVETIQ

Tout savoir sur les chiens experts

Spécialiste en communication institutionnelle, la conteuse d’histoires Valeria Aloise a usé de sa plume délicate pour dresser les portraits de chiens experts. L’heureuse adoptante d’Arnold, un Bouledogue Français aussi musclé que Schwarzenegger, explique comment les boules de poils apprennent leur métier, dévoile leur source de motivation et révèle ce qu’ils deviennent quand sonne l’heure de la retraite.

En symbiose avec Margot Tissot, illustratrice et graphiste diplômée de l’Eikon de Fribourg, l’autrice rend hommage à tous ces travailleurs à 4 pattes qui contribuent à rendre notre monde meilleur. Derrière les mots et les images, le duo laisse apparaître en filigrane l’affection inébranlable qui lie les représentants de l’espèce canine et les humains.

Les couleurs, les formes ainsi que la fluidité et la pertinence du texte font de Jobs de Wouf un bel ouvrage, très plaisant à lire (et à relire !).

© HELVETIQ

Des métiers parfois insolites

L’originalité du livre réside aussi dans le choix des travaux. En plus de faire la somme ce ceux qui sont connus, les artistes présentent les postes insolites, oubliés et mythologiques.

Ramasseurs de balles de tennis, conservateurs d’œuvres d’art, protecteurs de victimes de violences conjugales ou encore détecteurs de fuites d’eau : nos familiers adorés ne cesseront jamais de nous surprendre !

© HELVETIQ

Ainsi, Valeria Aloise et Margot Tissot établissent une fresque des métiers de chien d’hier à aujourd’hui. Les animaux célèbres, comme Laïka la cosmonaute à 4 pattes ou encore Lump la muse de Pablo Picasso, sont également répertoriés.

Jobs de Wouf représente un voyage complet dans le monde du travail canin et prouve que tous les héros ne portent pas forcément de cape…

Jobs de Wouf, Valeria Aloise et Margot Tissot, HELVETIQ, 104 pages, 19,90 €.