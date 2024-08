Fou de joie d’avoir été adopté après 458 jours dans un refuge, un chien court dans les bras de son nouveau maître au moment de son départ (vidéo)

Les bénévoles d’un refuge de l’Indiana (États-Unis) ne comprenaient pas pourquoi Rick n’avait pas encore été adopté après plus d’un an et demi d'attente. Cet adorable croisé Labrador était peut-être un peu anxieux et méfiant, mais une fois sa confiance gagnée il devenait une véritable boule d’amour. Un homme a heureusement eu la patience de faire connaissance avec lui avant de lui offrir un foyer aimant pour le plus grand bonheur de tous.