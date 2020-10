Errant et affamé, il trouve refuge sous une voiture dans l'espoir de rencontrer une personne qui lui viendrait en aide !

En quelques semaines, Peanut a été totalement transformée grâce aux bénévoles qui l’ont recueillie, les vétérinaires qui l’ont soignée, puis la famille qui l’a adoptée. Aujourd’hui, cette chienne n’a plus rien à voir avec l’animal en détresse, malade et squelettique qu’elle était lorsqu’elle a été recueillie.

Peanut errait dans les rues de Dumaguete, aux Philippines. La malheureuse chienne était si mal nourrie qu’elle n’avait plus que la peau sur les os, comme le raconte I Love My Dog So Much. Par ailleurs, elle souffrait de la gale, qui lui avait fait perdre la quasi-totalité de son pelage. La pauvre s’abritait là où elle le pouvait, notamment sous les voitures.

Le début de la fin de son calvaire a eu lieu quand elle a été découverte et transférée au refuge d’une organisation locale, le Dumaguete Animal Sanctuary. La chienne a aussitôt été emmenée chez le vétérinaire, qui a établi un diagnostic complet et lui a fait passer le test de la maladie de Carré. Heureusement, ce dernier s’est avéré négatif.

Extrêmement douce, Peanut se laissait facilement manipuler par les vétérinaires, qui pouvaient ainsi la soigner sans aucun problème. Il a ensuite été décidé de la confier à une famille d’accueil, plutôt que de la garder en refuge, en raison de son système immunitaire encore trop faible à l’époque.

Grâce aux traitements et à l’attention portée par son nouvel entourage, son état de santé a considérablement progressé. Peanut a retrouvé l’appétit et a commencé à reprendre du poids. Son poil était également en train de repousser.

La chienne a ensuite été adoptée par une femme qui la traite comme son enfant. Peanut a son propre panier, mange toujours aussi bien, profite du confort et de la sécurité de sa nouvelle maison.

3 semaines après son adoption, Peanut est devenue méconnaissable. Elle est plus heureuse et en forme que jamais.

Voici son histoire en vidéo :

