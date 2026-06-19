Entretien avec Charlotte Guérardelle, fondatrice de Blooming Pets : « La garde d’animaux à domicile est souvent la solution la plus adaptée »

Blooming Pets est une plateforme spécialisée dans la garde d’animaux à domicile, qui met facilement en relation les propriétaires avec des pet-sitters vérifiés. Ouverte à tous les animaux (chats, chiens, équidés, animaux de ferme, NAC…), elle leur permet de rester chez eux en l’absence de leur famille et contribue à préserver leur bien-être. Charlotte Guérardelle, la fondatrice de cette solution au poil, apporte de plus amples informations dans un entretien accordé à notre rédaction.

Comment votre projet est-il né ?

Blooming Pets est née de mon expérience personnelle. À l’époque, j’avais 3 chevaux, 4 poneys, 2 chiens (dont un Rottweiler), 2 chats, des poules et des coqs. Quand on possède autant d’animaux, les solutions classiques de garde atteignent vite leurs limites. La famille ou les amis ne sont pas toujours à l’aise avec des animaux aussi imposants et fragiles que les chevaux, par exemple.

La logistique devient très vite compliquée quand on en a plusieurs. Il faut parfois trouver différentes solutions, ce qui représente davantage d’organisation et de dépenses. En consultant les plateformes existantes, je me suis rendu compte qu’il y avait un véritable manque. Beaucoup limitaient le nombre d’animaux acceptés, certaines refusaient les chevaux, les poules ou encore les chiens catégorisés.

De plus, aimer les animaux ne suffit pas pour s’en occuper correctement. Je me suis dit qu’il fallait permettre aux propriétaires d’accéder à un maximum d’informations sur les personnes qui gardent leurs animaux : leur niveau d’expérience, leurs compétences, leurs équipements, leurs certifications ou encore leur capacité à gérer des situations imprévues.

Enfin, j’ai toujours été convaincue que les animaux sont généralement mieux chez eux. L’objectif de Blooming Pets est donc multiple : simplifier la vie des propriétaires tout en privilégiant le bien-être de leurs animaux, afin que chacun puisse partir l’esprit tranquille.

© Charlotte Guérardelle / Blooming Pets

Qu’est-ce qui différencie Blooming Pets des autres plateformes de garde d’animaux ?

Notre première spécificité, c’est la garde d’animaux au domicile des propriétaires. Nous avons également ajouté la pension, mais uniquement pour les professionnels qui peuvent fournir leur numéro SIRET ainsi que leur ACACED. Accueillir des animaux chez soi implique de respecter des règles précises en matière de bien-être, d’hygiène et d’aménagement des espaces, raison pour laquelle nous souhaitions encadrer cette pratique de manière rigoureuse.

L’autre grande différence, c’est que nous acceptons tous les animaux sans distinction d’espèce, de race ou de nombre. Qu’il s’agisse d’un chien, d’un cheval, de poules, de poissons, de reptiles ou même de mygales, chacun peut trouver sa place sur la plateforme. Les pet-sitters choisissent eux-mêmes les animaux qu’ils sont capables de prendre en charge.

Nous tenons également à préserver la liberté des pet-sitters. Ils organisent leur activité comme ils le souhaitent et restent libres d’accepter ou de refuser les demandes qui leur sont adressées. Nous ne voulons pas d’un système qui pénalise automatiquement les personnes parce qu’elles refusent certaines missions.

Par ailleurs, Blooming Pets ne prélève pas de commission sur leurs revenus. Ils peuvent ainsi fixer leurs tarifs plus librement et être rémunérés de manière plus juste. Les propriétaires d’animaux, quant à eux, payent un pass leur permettant de contacter autant de pet-sitters qu’ils le souhaitent pendant une durée définie. Nous proposons également des profils bénévoles. Ce sont souvent des passionnés qui souhaitent rendre service à d’autres propriétaires d’animaux.

Chez Blooming Pets, nous revendiquons une approche plus humaine et plus proche de notre communauté. Nous voulons rester une structure à taille humaine, à l’écoute des propriétaires comme des pet-sitters, avec une vision basée sur la confiance, la transparence et le bien-être animal.

© Charlotte Guérardelle / Blooming Pets

Vous privilégiez la garde d’animaux au domicile des propriétaires. Pourquoi ce modèle vous semble-t-il plus respectueux du bien-être animal ?

Grâce à Blooming Pets, les animaux gardent leurs repères. Ils restent dans leur environnement habituel, avec leurs odeurs, leurs habitudes, leur alimentation et leur routine quotidienne. Lorsqu’il y a plusieurs animaux dans un foyer, ils restent ensemble et ne sont pas séparés.

Je suis profondément convaincue que les animaux sont mieux chez eux. Ils ressentent moins de stress, tout comme leur propriétaire. Quand on sait qu’une personne compétente passe régulièrement, respecte les habitudes de l’animal et est capable de détecter un éventuel problème de santé, on part beaucoup plus sereinement.

Il y a aussi la question sanitaire. Lorsque plusieurs animaux sont regroupés dans un même lieu, même avec toutes les précautions nécessaires, il existe toujours un risque de transmission de parasites ou de maladies. De plus, certaines solutions de garde imposent des contraintes importantes aux propriétaires (vaccins, stérilisation, refus d’accueillir des femelles en chaleur…). À domicile, ces problématiques disparaissent en grande partie.

Pour finir, de nombreux animaux, comme les poules, les chevaux ou encore les poissons, ne peuvent pas être déplacés facilement. La garde d’animaux à domicile est souvent la solution la plus adaptée.

Pourquoi était-il important pour vous de donner une vraie place aux NAC (rongeurs, reptiles...), aux chevaux, aux animaux de ferme et même aux arthropodes ?

L’une des valeurs qui me tient le plus à cœur est l’équité. Tous les propriétaires, même ceux qui vivent avec des chiens catégorisés, devraient pouvoir partir en vacances ou s’absenter en sachant que leurs animaux seront correctement pris en charge.

Tous les animaux ont besoin d’attention, même ceux que l’on considère parfois comme plus autonomes, tels que les poissons. Pourtant, un simple incident technique peut avoir de lourdes conséquences. La garde d’animaux à domicile apporte une vraie valeur ajoutée. Au-delà du bien-être animal, elle permet une présence humaine régulière pouvant détecter un problème (fuite d’eau, panne d’électricité, distributeur qui ne fonctionne plus, blessure…).

C’est aussi une manière de lutter contre certaines situations problématiques. Lorsqu’ils ne trouvent pas de solution adaptée, certains propriétaires prennent malheureusement de mauvaises décisions (abandon, négligence involontaire…). Cela peut avoir des conséquences dramatiques pour les animaux concernés, mais aussi pour les écosystèmes.

Comment sélectionnez-vous et vérifiez-vous les profils des pet-sitters présents sur la plateforme ?

La sélection est entièrement manuelle chez Blooming Pets. Nous demandons aux pet-sitters de fournir différents justificatifs, dont une pièce d’identité. Lorsqu’une information est indiquée sur le profil mais n’a pas pu être vérifiée, elle apparaît comme « non vérifiée ». L’objectif est d’offrir un maximum de transparence aux propriétaires afin qu’ils puissent faire leur choix en toute connaissance de cause.

Nous vérifions également la cohérence globale du profil : les expériences indiquées, les prestations proposées, les compétences déclarées ou encore les certifications. Pour moi, aimer les animaux ne suffit pas pour les garder. Blooming Pets a déjà refusé certains profils qui manquaient clairement d’expérience pour proposer des services rémunérés. Dans certains cas, nous leur conseillons plutôt de commencer comme bénévoles afin d’acquérir de l’expérience.

Nous refusons également les mineurs. C’est un point sur lequel nous sommes particulièrement vigilants. Avec les outils numériques actuels, certaines personnes tentent parfois de contourner les règles. Nous effectuons donc des vérifications supplémentaires lorsque cela est nécessaire.

Concernant les professionnels, nous contrôlons systématiquement les informations fournies. Nous vérifions notamment le numéro SIRET ainsi que la cohérence entre l’activité déclarée et les services proposés.

Ce que nous recherchons avant tout, c’est la motivation, l’expérience et la transparence. Nous voulons des profils clairs, complets et honnêtes. Notre rôle n’est pas de choisir le pet-sitter à la place des propriétaires, mais de leur fournir toutes les informations nécessaires pour prendre leur décision en confiance.

A lire aussi : Filmés à leur insu, son Labrador et le chien d'accueil partagent un moment si tendre qu'elle annule l'adoption prévue (vidéo)

© Charlotte Guérardelle / Blooming Pets

Quel message aimeriez-vous transmettre aux propriétaires d’animaux qui hésitent encore à faire appel à un pet-sitter ?

Le premier message que j’aimerais faire passer, c’est l’importance de l’anticipation. Beaucoup de propriétaires cherchent une solution de garde à la dernière minute. Pourtant, trouver la bonne personne demande du temps. Il faut pouvoir comparer plusieurs profils, poser des questions, demander des références et échanger.

Je recommande toujours d’organiser une pré-rencontre avant la moindre garde d’animaux. C’est essentiel pour vérifier que le courant passe bien entre le propriétaire, le pet-sitter et les animaux. Lorsqu’on anticipe correctement, tout devient plus simple. Les animaux sont plus sereins, les propriétaires partent plus détendus et l’organisation est beaucoup plus confortable pour tout le monde.

C’est particulièrement vrai lorsqu’on possède plusieurs animaux ou des animaux ayant des besoins spécifiques. La garde d’animaux à domicile permet alors de préserver leur routine, leurs habitudes et leur équilibre.

D’ailleurs, nous avons créé un e-book gratuit qui accompagne les propriétaires dans cette démarche. Il contient des conseils pratiques, des étapes clés ainsi qu’une liste de questions à poser pour choisir un pet-sitter de confiance.

Plus d'infos sur blooming-pets.com.