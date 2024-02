Un chat errant fatigué de se battre, miaule désespérément au milieu des détritus dans l'espoir de sortir de son enfer

La vie dans la rue est particulièrement éreintante pour un chat. Les félins errants ont d'ailleurs une espérance de vie bien plus basse que leurs congénères domestiques. Fairmount a fait son nid au milieu des détritus. Lorsqu’un bon Samaritain lui a témoigné de l’intérêt, il a tout de suite saisi la main tendue malgré son tempérament craintif. Il était prêt à changer de vie.

Le gentil tabby roux Fairmount a donné de la voix pour mettre un terme à sa vie de chat errant. Ses appels à l’aide ont été entendus par les bonnes personnes, qui lui ont donné l’opportunité d’ouvrir un nouveau chapitre. Aujourd’hui, le félin profite de la vie qu’il méritait depuis toujours au sein de sa maison aimante.

D’après Love Meow, un volontaire s’occupait de nourrir les chats d’une colonie lorsqu’il a repéré un petit nouveau. Le pauvre vivait au milieu des canettes et autres détritus laissés sur le terrain vague. Il était anxieux en voyant l’humain s’approcher de lui, mais miaulait quand celui-ci lui parlait.

Il demandait de l’aide

Préoccupé par son bien-être, le bon Samaritain a contacté le Little Wanderers NYC, refuge de sauvetage animalier basé dans la ville de New York (États-Unis). Des membres se sont rendus sur les lieux après son appel : « La première fois que je l'ai vu, il avait peur. Il a miaulé auprès de tout le monde pour obtenir de l'aide [...] Je ne pense pas qu'il ait déjà vécu un hiver auparavant, alors il était inquiet » témoignait une soignante intervenue sur les lieux.

Cette dernière est toutefois parvenue à s'approcher de lui et il s'est laissé caresser. Les sauveteurs l'ont fait entrer dans une cage et l'ont transporté au refuge. Sur place, le quadrupède nommé Fairmount était toujours sur ses gardes, mais a finalement compris qu'il était en sécurité lorsqu'on lui a apporté de la nourriture et des couvertures confortables.

Little Wanderers NYC / Facebook

Vers une nouvelle vie

Fairmount avait quelques soucis médicaux, notamment une infection sévère au niveau de l’estomac. Les soignants ont tout fait pour le secourir, et après quelque temps, il a montré des signes de rétablissement. Il a passé sa convalescence dans une famille d'accueil et a progressivement dévoilé sa douce personnalité. L'animal, affectueux et joueur, faisait l’unanimité.

Il n'a d'ailleurs pas tardé à trouver une maison pour toujours une fois disponible à l’adoption. Une ancienne famille d’accueil pour animaux était à la recherche d’un compagnon pour la vie. Elle a eu le coup de cœur en voyant Fairmount et a décidé de l’adopter. Depuis, le tabby renommé Sawyer vit sa meilleure vie. Il est devenu le « meilleur ami » de ses nouveaux maîtres, selon leurs propres termes.

Little Wanderers NYC / Facebook