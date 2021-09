3 chiens sauveteurs sauvent 14 personnes, dont 8 enfants, emportées par la mer

En Italie, 14 baigneurs ont échappé au pire grâce à l’intervention héroïque, rapide et efficace d’un trio de chiens spécialement formés pour le sauvetage en mer. Le groupe comprenait 8 enfants.

6 adultes et 8 enfants qui risquaient de se noyer ont été sauvés par 3 chiens, rapportait People le 12 août dernier.

L’incident a eu lieu 4 jours plus tôt, le dimanche 8 août, à Sperlonga. Cette ville de la côte occidentale italienne se situe à mi-chemin entre Rome et Naples, et ses plages sont très fréquentées durant la saison estivales.

Un groupe de 14 baigneurs à bord de canots pneumatiques s’était laissé emporter par les puissants vents et courant marin vers le large, à environ 100 mètres du rivage, sans aucune possibilité de retour. Leur situation semblait désespérée, mais heureusement, un membre de la famille a appelé les secours.

C’est l’une des équipes canines de sauvetage patrouillant sur les lieux qui est intervenue. Elle est constituée de 3 Labrador Retrievers spécialement formés pour sauver les personnes risquant de se noyer en mer. Les héros à 4 pattes répondent aux noms d’Eros, Mira et Mya. Ils sont âgés respectivement de 4, 5 et 7 ans.

Un sauvetage bouclé en un quart d’heure

En 15 minutes, tout le monde a été ramené sur la terre ferme grâce aux chiens des unités SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio). Ces dernières sont au nombre de 300 et réparties sur 30 plages d’Italie, avec un maître-chien par animal. Les premières écoles SICS ont été ouvertes il y a de cela une trentaine d’années. On y entraîne des Labradors, mais aussi des Golden Retrievers et des Terre-Neuve, des chiens connus pour leur aisance en milieu aquatique.

A lire aussi : Enchaîné dans une cour pendant 8 ans, ce chien découvre pour la première fois de sa vie le confort d’un lit

Les 8 enfants récemment sauvés sont âgés de 6 à 12 ans. Eux et les 6 adultes secourus doivent littéralement la vie à Eros, Mira et Mya.