En fuite, une sexagénaire souffrant de troubles comportementaux est sauvée par un chien policier

Après une première phase de recherches infructueuse, le secours ont fait appel à Lipton, chien de la brigade canine de la police des Yvelines, pour retrouver une sexagénaire psychologiquement fragile et qui s’était enfuie du centre hospitalier privé du Montgardé. L’intervention du quadrupède a été déterminante dans ce sauvetage.

Dans la soirée du dimanche 12 juillet, l’infirmier qui était de garde à la clinique du Montgardé, située à Aubergenville (78), s’était rendu compte de la disparition d’une patiente. Il a aussitôt alerté la police qui a lancé les recherches dans la foulée, rapporte Le Parisien.

Malgré leur réactivité et leurs efforts, les policiers n’ont pas réussi à localiser la dame en question, âgée de 64 ans et souffrant de « troubles du comportement ». Elle était, par ailleurs, sortie pieds nus et ne portant qu’une chemise de nuit. Il fallait la retrouver le plus vite possible pour la protéger du danger, l’établissement où elle était admise se trouvant près de zones boisées.

La police yvelinoise a alors fait venir un des chiens de la brigade canine départementale : Lipton, un Berger Belge Malinois spécialisé dans la recherche des personnes, comme 2 autres canidés de l’unité dont les quartiers sont à Chesnay. Celle-ci comprend plusieurs autres chiens formés à la défense ou encore la recherche de stupéfiants.

Lipton n’a pas mis longtemps à renifler une piste. Il a fini par retrouver la sexagénaire à l’extrémité d’un bois. Elle était allongée sur le dos et en état d’hypothermie, mais consciente. Elle a rapidement été prise en charge et son état de santé ne suscitait plus d’inquiétude.

Une fois de plus, c’est un chien qui sauve une vie !