Elle se demandait comment sa Border Collie parvenait systématiquement à franchir la clôture jusqu'à ce que la chienne débrouillarde révèle enfin son secret (vidéo)

Il ne faut jamais sous-estimer l’intelligence des chiens, ni leur capacité à analyser les situations les plus complexes pour trouver d’éventuelles failles à exploiter. C’est exactement ce qu’a fait Leia, une femelle Border Collie à l’énergie débordante et qu’aucun obstacle ne semble pouvoir arrêter.

Logan et Leia, 2 adorables chiens de race Border Collie, ne sont sur Instagram que depuis quelques mois, mais ils font déjà beaucoup parler d’eux.

Les Border Collies sont connus pour leur important besoin d’activité, mais aussi et surtout pour leur grande intelligence. Le professeur Stanley Coren, spécialiste en psychologie canine, les plaçait d’ailleurs en tête de son classement des races canines les plus intelligentes.

Tous ceux qui côtoient ou ont côtoyé ces loulous, élevés à l’origine pour la conduite de troupeaux, ont pu le constater.

En grandissant, Logan et Leia ont justement fait la démonstration à leur maîtresse des formidables aptitudes dont ils disposent. Ainsi, cette dernière s’est récemment rendu compte que ses chiens parvenaient systématiquement à sortir de la partie du jardin qui leur était consacrée, alors qu’une clôture et un portail étaient censés les en empêcher.

La propriétaire des 2 compères canins se demandait comment ils procédaient pour franchir cet obstacle, alors qu’elle vérifiait constamment la fermeture du portail.

Pour avoir la réponse à cette question, elle a décidé de ruser à son tour. Elle s’est placée derrière la porte et a appelé ses chiens. Ensuite, au lieu de leur ouvrir, elle a décidé de reculer. Les Border Collies voulaient à tout prix la rejoindre, quitte à révéler leur secret jusque-là jalousement gardé.



« Ils pourraient s’évader d’Alcatraz s’il le voulaient »

C’est finalement Leia qui a vendu la mèche, trop pressée qu’elle était de se retrouver de l’autre côté. Elle est passée par une étroite ouverture située entre la clôture en bois et celle grillagée. On peut la voir à l’œuvre dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 17 octobre 2024 sur Instagram et relayée par Parade Pets :

La scène a amusé et attendri de nombreux internautes. « not_too_shabbo_abbo » a ainsi plaisanté en disant à la maîtresse de Leia et Logan que c’était entièrement sa faute pour avoir choisi des Border Collies. « Ils pourraient s’évader d’Alcatraz s’il le voulaient », a-t-elle poursuivi.