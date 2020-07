Elle découvre un chien blessé dans la montagne. Elle décide de le ramener à son propriétaire quoi qu'il en coûte

En randonnée, une jeune maman transporte un chien blessé sur ses épaules, fermement décidée à le sauver. Son père la soutient avec ses blagues.

Tia Vargas et son père ont l’habitude de partir en randonnée annuellement. Cette fois, ils se rendent à Table Rock à Grand Teton. Vargas était tout en haut de la montage lorsqu’elle a découvert un chien blessé, incapable de marcher. Elle se penche, passe sa tête par dessus l’animal et le transporte sur ses épaules.

Son père, qui se trouvait un peu plus bas à l’attendre, voit sa fille arriver avec un Springer spaniel sur les épaules. « Tu trouvais qu’escalader une montagne de 3000 mètres n’était pas assez dur ? Tu as décidé de porter un chien ? », dit le père en taquinant sa fille.

Le père et sa fille espéraient croiser quelqu’un en chemin qui les aiderait, mais personne n’est passé par là. Vargas a donc dû prendre son mal en patience et continuer à marcher. Pourtant, le chien pesait très lourd et la jeune femme avait les jambes qui tremblaient. Elle devait parfois le poser pour reprendre son souffle. Lorsqu’elle pensait ne plus être capable de le reprendre, elle a prié et s’est remise en route.

Originaire d’Idaho Falls dans l’Idaho, Vargas est une jeune mère célibataire qui a 3 enfants.

Arrivés en ville, les randonneurs découvrent une annonce signalant la disparition du chien blessé. Il s’appelle Boomer.

Les propriétaires du chien étaient ravis d’apprendre que leur ami n’était pas perdu. Malheureusement, ils devaient déménager et ne pouvaient pas l’emmener avec eux. Ils avaient déjà passé un accord avec une nouvelle famille d’adoption, rapporte TreeHugger.

Apprenant l’histoire de Vargas, la nouvelle famille décide que le chien était à sa place auprès de sa sauveteuse. Les enfants de Vargas passaient leur temps à réclamer un chien, mais leur mère refusait. Elle ne pouvait pas laisser tomber Boomer qui est maintenant un membre de la famille.

Boomer se remet de ses blessures. Il a une fracture à la patte et sa famille espère qu’il n’aura pas besoin d’une intervention chirurgicale.