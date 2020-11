Éleveuse illégale de chiens, elle écope d'une amende 4 000 € pour maltraitance animale !

Photo d'illustration

Elle gardait une dizaine de chiens en cage dans son appartement en Gironde et y vendait clandestinement ses animaux. Cette semaine, une éleveuse illégale a été reconnue coupable et condamnée à une amende de plusieurs milliers d’euros par le tribunal correctionnel de Bordeaux. La SPA de Bordeaux et du Sud Ouest s’était portée partie civile dans cette affaire.

Les enquêteurs de la police municipale et de la gendarmerie avaient été choqués par les conditions dans lesquelles une habitante de Bazas, en Gironde, détenait ses chiens. Ils parlaient, en effet, de situation « apocalyptique », comme le rapporte France Bleu.

Âgée d’une trentaine d’années, la personne en question vivait dans son appartement de 75 m2 avec son mari, leurs 2 enfants en bas âge (placés depuis 1 an et demi) et 13 chiens. Les canidés étaient enfermés dans des cages d’un m2, alors que légalement, chaque animal doit disposer d’un minimum de 5 m2.

Outre l’étroitesse des lieux, ce sont aussi les conditions d’hygiène déplorables qui étaient dénoncées. Les intervenants faisaient état notamment de sols jonchés de déjections. Par ailleurs, la prévenue procédait à la vente de ses animaux de manière illégale.

A lire aussi : Irrité par son frère qui lui aboie dessus ce chiot Golden Retriever a rapidement trouvé une solution ! (Vidéo)

A la lumière de ces éléments, elle avait comparu devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, qui avait mis l’affaire en délibéré il y a 2 mois. Ce mercredi 4 novembre, le verdict a finalement été prononcé. L’éleveuse a été condamnée à 4000 euros d’amende dont 3500 avec sursis, ayant été reconnue coupable de mauvais traitements et de vente illégale des chiens. Il est à signaler que le parquet avait requis une amende de 5000 euros à son encontre.

La personne en question devra également verser 500 euros à la SPA de Bordeaux et du Sud Ouest, qui s’était constituée partie civile dans ce dossier, au titre de préjudice moral.