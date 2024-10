Dudley, un chien amputé, remporte un concours et devient symbole de courage

La tête haute et le regard rempli de confiance, Dudley est fier de poser face à l’objectif en tant que nouveau « dirigeant canin » du centre commercial Clarks Village, à Street (Angleterre) ! Lequel organisait un concours pour élire son représentant canin grâce aux votes du public. Le Braque Hongrois est arrivé en tête, pour le plus grand plaisir de sa propriétaire Kareen Higgins.

Si tout le monde a célébré la victoire du toutou, ce dernier n’a pas toujours été aussi bien entouré. Son éleveur ne voulait pas de lui, car il souffrait d’une déformation sur l’une de ses pattes, rapportait Somerset County Gazette. L’animal a donc été récupéré par une association et placé au refuge.

Sa famille l’a aimé sans conditions

Kareen et ses proches ont accueilli la boule de poils en tant que famille d’accueil pour lui offrir un environnement chaleureux au quotidien. Une semaine seulement après son arrivée, Dudley a dû se faire amputer, car son membre était trop endommagé pour le supporter. Il est donc sorti de la clinique avec une patte en moins, ce qui n’a pas rebuté ses hôtes, bien au contraire.

En récupérant l’animal, ceux-ci savaient qu’ils ne le laisseraient plus partir. D’autant plus qu’il semblait nouer une relation spéciale avec le fils de la famille, Jack, atteint du syndrome de Down. Un lien qui n’a cessé de s’amplifier avec le temps. En somme, Dudley faisait déjà partie du foyer dès les premiers instants.

Une résilience exemplaire

Plus les jours passaient, plus Kareen découvrait à quel point son chien était extraordinaire. Son handicap et les traumatismes passés n’ont jamais entaché sa joie de vivre : « Dudley est un bon défenseur des chiens handicapés. C'est un personnage très courageux et inarrêtable. Il grimpe, fait de la randonnée et fait tout ce qu'un chien à quatre pattes ferait. Cela ne l'a pas arrêté une seule seconde », affirmait-elle.

En l’inscrivant au concours du Clarks Village, elle souhaitait montrer à tout le monde qu’il était possible de se relever et d’avancer dans la vie : « J'ai toujours voulu considérer Dudley comme un exemple de ce qu'un chien handicapé pouvait faire et il l'illustre très bien », partageait-elle.

