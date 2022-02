Doser avec précision et sans erreur la quantité de croquettes de votre animal : c'est possible avec le distributeur connecté Eyenimal

Photo d'illustration

Ne plus avoir à se soucier de la quantité et des horaires de distribution de croquettes pour son animal… C’est le luxe qu’offre l’Eyenimal Smart Tiny Petfeeder, le distributeur connecté avec caméra qui s’occupe de tout.

Nous aimons nos animaux et les considérons comme des membres à part entière de nos familles. A cet égard, leur bien-être et leur santé font partie de nos priorités, et cela passe en grande partie par leur alimentation.

Tout propriétaire responsable et aimant accorde une grande attention à la qualité de ce que son chien ou son chat mange. La quantité est tout aussi importante, tout comme la fréquence des repas et leurs horaires.

Or, il n’est pas toujours évident de respecter les portions et les heures de repas à la lettre, encore moins lorsque l’on est très occupé. Cette précision, ainsi que la programmation de la distribution des aliments, l’Eyenimal Smart Tiny Petfeeder gère à votre place.

La bonne quantité de croquettes, au bon moment et sans être à la maison

Ce tout nouveau distributeur de croquettes intelligent met à votre service et à celui de votre ami à 4 pattes ce qui se fait de mieux en matière de technologie connectée. Grâce à lui, vous avez l’assurance de donner à votre chien ou chat la quantité de croquettes qu’il lui faut, au moment approprié.

La distribution d’aliments secs se programme en toute facilité et rapidement. Elle peut également s’effectuer manuellement à distance, via l’application à installer sur smartphone. Une interface qui offre d’ailleurs d’autres fonctionnalités, comme l’utilisation de la caméra intégrée pour obtenir et enregistrer des photos et vidéos.

L’Eyenimal Smart Tiny Petfeeder donne, en effet, la possibilité non seulement de surveiller la prise des repas depuis son téléphone, mais aussi de rester en contact avec l’animal. On peut l’écouter et lui parler pour le rassurer ou l’inciter à se nourrir.

Facile à vivre et pratique

Ce distributeur de croquettes connecté est véritablement conçu pour vous faciliter la vie, puisqu’il est doté d’un indicateur de réservoir vide, vous permet de doser et programmer jusqu’à 12 repas par jour, à raison de 10 à 100 grammes par portion. Il est également simple à entretenir, puisque le réservoir, d’une capacité de 2,5 kg, et la gamelle sont lavables au lave-vaisselle.

Ce n’est pas un hasard si le Smart Tiny Petfeeder de la marque Eyenimal est proposé par Num’axes, qui ne distribue que des produits pratiques et high-tech, triés sur le volet pour le bien-être des animaux de compagnie.