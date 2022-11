Disparu 2 jours plus tôt, un chien pris au piège sur un îlot boueux attend désespérément qu'on lui porte secours

1 jour et 18 heures. C’est le temps que Louie, un Boston Terrier, a passé loin de ses maîtres après s’être volatilisé et retrouvé coincé sur un minuscule tas de terre et de boue au milieu d’un étang. Le chien enfin localisé, il restait à le secourir et le ramener sur la terre ferme, auprès des siens.