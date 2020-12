Connaissez vous le DHA ? L'acide gras indispensable pour le chien et le chat

Photo d'illustration

Le DHA est connu comme étant l’allié de la santé et des facultés cérébrales du chien et du chat. Il intervient de différentes autres manières dans le bien-être de l’animal. D’où l’importance pour ce dernier d’en disposer à des doses suffisantes.

Les acides gras essentiels sont précieux à plus d’un titre pour la santé et le développement de diverses capacités chez le chien et le chat. Ils le sont d’autant plus que les organismes de nos animaux de compagnie ne les synthétisent que très peu. Il est donc nécessaire de leur en garantir les apports à travers l’alimentation et des compléments. Parmi les acides gras oméga 3, le DHA est d’une importance capitale pour nos amis à 4 pattes. Quels sont les rôles du DHA ? Comment faire en sorte que son chien ou son chat en reçoive suffisamment ?

Les rôles du DHA dans l’organisme du chien et du chat

Le DHA, ou acide docosahexaénoïque, est un acide gras polyinsaturé faisant partie de la famille des oméga 3. On le retrouve dans d’importantes proportions dans les membranes cellulaires des neurones, plus spécialement dans les zones des synapses. Ces acides gras essentiels sont également des composants clés des photorécepteurs de la rétine.

Pour le chien et le chat, le DHA est indispensable quant à l’activité fonctionnelle des neurones, dont il contribue à assurer la fluidité. Il participe également à la protection des cellules nerveuses et à la transmission de l’influx nerveux.

Par ailleurs, l’acide docosahexaénoïque intervient en favorisant l’arrêt des inflammations, évitant leur passage à la chronicité.

Son action est cruciale à différents stades de la vie du chien et du chat. Chez le jeune animal (chiot et chaton), le DHA prend part au développement du cerveau et des fonctions cognitives notamment. Chez les animaux seniors, il est indispensable pour le bon fonctionnement des organes, en particulier le cerveau, la rétine, les reins et les éléments du système cardiovasculaire.

Nos animaux de compagnie ne peuvent synthétiser ce DHA qu’en petites quantités, alors qu’il remplit de multiples missions capitales. Ils le puisent dans leurs repas quotidiens, mais aussi dans les supplémentations que nous leur donnons de manière étudiée et adaptée à leurs besoins.

Pourquoi les oméga 3 d’origine marine sont meilleurs pour nos animaux de compagnie

Il existe une variété de sources d’oméga 3. Ils peuvent être d’origine végétale terrestre, comme ceux extraits du soja ou du lin ou d’origine marine.

Les acides gras essentiels polyinsaturés oméga 3 de type DHA sont exclusivement issus du milieu du marin, soit directement à partir du plancton soit à partir d’huile de poissons. Ces derniers les accumulent en effet dans leurs graisses après avoir ingéré le plancton.

La méthode de production du DHA directement à partir d’algues, cultivées en milieux contrôlés à l’air libre ou en fermenteurs, comporte l’avantage d’éviter la contamination par des contaminants, de préserver l’environnement, puisque ces organismes absorbent d’importantes quantités de CO2 et réduisent donc notre empreinte carbone, et enfin de lutter contre la surpêche, puisqu’il faut une demi-tonne de poissons pour obtenir un litre d’huile.

Résolution 3 : un supplément spécialement formulé pour couvrir les besoins spécifiques de l’animal en DHA

Supplément riche en DHA, Résolution 3, de la marque Arcanatura, répond aux besoins quantitatifs de l’animal en cet acide gras essentiel, puisque sa production à partir de microalgues (Crypthecodinium cohnii ) permet d’obtenir des concentrations très élevées supérieures à 400mg/ml parfaitement assimilables.

A lire aussi : Nouvel arrivant de la famille, ce chaton tente par tous les moyens de se faire accepter par un Rottweiler

Le produit se présente sous la forme d’un flacon de 30 ou 75 ml, muni d’une pompe airless pour une conservation optimale, à l’abri de la lumière et sans contact avec l’air.

La dose recommandée est de 20 mg/kg, à ajouter à la nourriture du chien ou du chat. Elle est de 10 mg/kg quand il s’agit de prévenir la sénescence chez l’animal senior.

Résolution 3 est disponible sur le site de la marque Arcanatura.