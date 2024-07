Deux chiens qui refusent d'être séparés relèvent les défis ensemble et retrouvent le bonheur après leur abandon

Blonde et Bear ont atterri dans un refuge situé en Caroline du Sud, aux États-Unis, après que leur propriétaire les a abandonnés. Très liés l’un à l’autre, les deux chiens auraient très mal vécu une séparation et rêvaient d’être adoptés ensemble. Mais pour la plupart des structures d’accueil animalières, une adoption double représente un véritable défi…

Des centaines de milliers d’animaux sont abandonnés chaque année. Pour augmenter leurs chances de trouver un foyer pour la vie, les refuges doivent parfois proposer leurs petits protégés à l’adoption séparément.

De l’autre côté de l’Atlantique, la Greenville Humane Society a récupéré deux Labradors Retrievers nommés Blonde et Bear à la suite d’un abandon. D’après un article paru dans les colonnes de The Herald, leur propriétaire ne pouvait plus prendre soin d’eux en raison d’une amputation.

© Greenville Humane Society

« À seulement un an et demi, ces deux-là étaient courageux, joueurs, doux et affectueux dès le jour où ils sont arrivés chez nous, explique le refuge qui les a pris en charge, ce duo somptueux recherche une famille pour toujours prête à affronter deux fois plus de manigances, deux fois plus de poils et deux fois plus d'amour. »

Les membres de l’organisme souhaitaient de tout leur cœur ne pas séparer ces deux âmes très unies, même si les doubles adoptions sont souvent plus difficiles à réaliser et peuvent représenter un frein pour certaines personnes.

Les chiens ont trouvé leur bonheur

Rassurez-vous, Blonde et Bear ont été très chanceux ! Le personnel a très vite annoncé que ces « meilleurs amis pour la vie » avaient été adoptés dans le même foyer.

« Notre équipe était très heureuse pour eux lorsqu’ils ont été adoptés, car souvent, nous avons des animaux qui se lient d’amitié en arrivant au refuge et il peut être deux fois plus difficile de les placer, souligne un porte-parole de la Greenville Humane Society, nous sommes ravis qu’ils aient trouvé leur bonheur pour toujours ensemble ! »

Après avoir surmonté une épreuve douloureuse à deux, Blonde et Bear sont prêts à vivre des myriades de belles aventures patte dans la patte !