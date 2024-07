Les solutions innovantes pour aider votre chien ou chat à rester hydraté cet été

Si l’hydratation de nos animaux de compagnie est essentielle tout au long de l’année, veiller à ce qu’ils boivent suffisamment d’eau au quotidien est encore plus important à l’entrée de la saison estivale. PetSafe, expert mondial des produits innovants pour chiens et chats, rappelle ce point crucial aux propriétaires comme il le fait chaque année et leur propose une variété de solutions sous la forme de fontaines à eau pratiques et malines.

Quels sont les besoins quotidiens en eau de votre chien ou chat ? 3 propriétaires sur 4 en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne ne connaissent pas la réponse à cette question. En outre, 64% admettent ne pas suivre la consommation d’eau journalière de leurs amis à fourrure. L’hydratation est pourtant un aspect crucial de la santé et du bien-être des animaux de compagnie. Quand la température commence à augmenter au début de l’été, les besoins sont en hausse et il est nécessaire d’y répondre.

La marque PetSafe le souligne tous les ans durant cette période et rappelle que l’organisme d’un chien ou d’un chat réclame 2 fois plus d’eau que pendant le restant de l’année, où les besoins sont généralement de l’ordre de :

70 millilitres d’eau par kilogramme de poids et par jour pour un chien

60 millilitres d’eau par jour pour un chat de poids moyen (4,5 kilogrammes)

S’ils ne sont pas comblés, la déshydratation peut survenir assez vite. Savez-vous en identifier les symptômes ? Voilà une autre question pour laquelle plus de 8 possesseurs de chien et de chat sur 10 (82%) n’ont pas de réponse précise. Les principales manifestations sont l’abattement, les yeux enfoncés, la perte d’appétit ou encore les gencives qui ont tendance à s’assécher et à devenir collantes.

« Le fait de perdre seulement 10 % de l'eau contenue dans le corps peut avoir de graves conséquences sur un chat ou un chien et des conditions météorologiques plus chaudes, de l'exercice physique peuvent contribuer à une déperdition hydrique importante, indique Rob Steele, responsable du marketing de la marque chez PetSafe. Il est essentiel de s'assurer qu’ils ont accès à de l'eau propre et fraîche à tout moment, même lors de courtes sorties ou de trajets en voiture et de vérifier qu'ils boivent suffisamment pour les maintenir heureux et en bonne santé. »

Comment faire en sorte que votre ami canin ou félin s’hydrate convenablement ? Mettez en place des points d’eau à différents endroits de la maison et dans le jardin, ainsi que des coins d’ombre à l’extérieur. N’oubliez pas non plus que dans les niches, bien qu’elles procurent de l’ombre et un sentiment de sécurité aux animaux, la température peut augmenter rapidement et exposer ces derniers au coup de chaleur.

Une vaste gamme de fontaines pour l’hydratation de votre compagnon

En ce qui concerne l’hydratation, PetSafe propose une gamme élargie de fontaines pour chien et chat qui les encouragent à boire fréquemment. Elle comprend 15 modèles et déclinaisons, dont :

A lire aussi : La réaction de ce bébé Teckel qui se voit pour la première fois dans le miroir est tout simplement adorable (vidéo)

Platinum (capacité de 5 litres)

Original (1,5 litre)

Mini (1,2 litre)

Gros chiens (7,5 litres)

Streamside (1,7 litre)

Papillon (1,5 litre)

Viva : la dernière-née de la gamme avec sa pompe ultrasilencieuse, parfaite pour les chiens et les chats susceptibles d’être effrayés par le bruit. Se déclinant en versions 1,8 et 4,1 litres, aux tarifs respectifs de 49,99 et 69,99 €, elle est dotée d’un filtre en mousse anti-poils et anti-débris, d’un indicateur LED de niveau d’eau, ainsi que d’un système de mise en veille automatique lorsque le niveau d’eau est trop bas.



PetSafe