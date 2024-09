Des sauveteurs expérimentés interviennent pour sauver 2 Dogues Allemands gravement sous-alimentés

Oscar et Belle, 2 Dogue Allemand, sont des survivants. Absolument négligés par leur propriétaire, ils ont été découverts au bord du décès, puis secourus par les membres de la SPCA Susquehanna (États-Unis). Un long chemin vers les guérisons les attend, mais pour la première fois de leur vie, ils sont bien entourés.

Oscar et Belle ont été saisis par les forces de l’ordre le 3 septembre dernier avant de rejoindre la SPCA, précisait Allotsego. Leur propriétaire a été interpellé et devra répondre de ses actes, notamment pour négligence, devant le tribunal au début du mois d'octobre.

Tout de suite, la terrible maigreur des canidés a interpellé leurs sauveteurs. Ils devaient recevoir des soins de santé en urgence, car ils se trouvaient dans un « état critique », rapportait Stacie Haynes, directrice générale de l’association.

Susquehanna SPCA / Facebook

« Leurs regards vides ainsi que leurs mouvements lents et léthargiques montraient clairement qu'ils avaient un besoin urgent de soins médicaux immédiats »

Sans perdre une minute de plus, le duo a été conduit dans un hôpital pour animaux de l’Ithaca afin de recevoir les premiers soins. Le personnel a veillé sur les quadrupèdes jour et nuit, tentant avant tout de corriger leur déshydratation sévère.

Les vétérinaires ont parallèlement élaboré un plan pour les nourrir, sachant qu’ils étaient dans un état de maigreur extrême : « Oscar et Belle ont été notre cas d’émaciation le plus difficile à ce jour, en raison de la gravité de leur état » affirmait Stacie. En effet, Oscar ne pesait que 25 kilos à son arrivée et Belle 13, soit environ un tiers de leur poids de forme. Ils bénéficient actuellement d’une alimentation spécifique et millimétrée pour éviter tout choc dans leur organisme.

Des nouvelles encourageantes

Oscar a montré des signes inquiétants de « ballonnements » à la suite de sa prise en charge, lesquels représentaient un danger pour sa vie dans son état. Il a dû subir une opération chirurgicale appelée dilatation gastrique-volvulus pour survivre et son état s’est stabilisé, mais restait toujours critique.

Heureusement, le chien est extrêmement bien entouré, que ce soit par ses vétérinaires ou sa communauté. Celle-ci a réalisé de nombreux dons pour financer ses soins, ce qui a permis de le maintenir en vie jusqu’à présent. Ses sauveteurs espèrent qu’il pourra enfin obtenir la vie qu’il mérite depuis toujours : « Il mérite d’avoir la chance de vivre l'amour que nous lui portons tous et de profiter des meilleures choses de la vie, comme se faire câliner sur le canapé dans une maison avec sa future famille, quand il sera guéri » écrivait un porte-parole de l’association. Lequel demande aussi au public d’envoyer des « pensées positives » à son protégé.

Susquehanna SPCA / Facebook